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Giresun’un nüfusu ne kadar? (2017)

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçları açıklandı.

Giresunun nüfusu ne kadar? (2017)

31 Ocak 2017 19:03

Türkiye İstatistik Kurumu Giresun’un 2016 yılı nüfusunun bir önceki yıla göre 17 bin 781 kişi arttığını bildirdi. 2015 yılında 426 bin 686 olan Giresun’un nüfusu 2016 yılında 444 bin 467 olarak açıklandı.

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine göre Giresun’un en büyük ilçesi 135 bin 144 kişinin ikamet ettiği Merkez’den sonra Bulancak oldu. 44 bin 418 nüfusu olan Bulancak’tan sonra Espiye 23 bin 961, Görele 20 bin 45, Tirebolu 18 bin 742, Şebinkarahisar 11 bin 678, Keşap 10 bin 258, Alucra 10 bin 252, Dereli 9 bin 859, Piraziz 7 bin 787, Yağlıdere 7 bin 618, Eynesil 7 bin 568, Güce 4 bin 402, Doğankent 3 bin 161, Çanakçı 2 bin 462, Çamoluk 2 bin 450 olarak açıklandı. Merkez, Alucra, Bulancak, Çamoluk, Çanakçı, Dereli, Espiye, Görele, Güce, Piraziz, Tirebolu, Yağlıdere ve Şebinkarahisar nüfusunu artırırken, Doğankent, Eynesil ve Keşap ilçelerinin nüfusu azaldı.

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine göre Giresun’un en büyük beldesi ise 11 bin 447 nüfusuyla Merkez ilçeye bağlı Duroğlu oldu. Duroğlu, 2016 yılı nüfusuna göre Alucra, Çamoluk, Çanakçı, Dereli, Doğankent, Eynesil, Güce, Keşap, Piraziz, Yağlıdere ilçelerini geride bıraktı.

Ayrıca beldelerden Espiye Soğukpınar 2 bin 728, Dereli Yavuzkemal 2 bin 462, Bulancak Kovanlık 2 bin 364, Görele Çavuşlu 2 bin 301, Yağlıdere Üçtepe 2 bin 181, Eynesil Ören 2 bin 163, Bulancak Aydındere 2 bin 144 olarak tespit edildi. 

Candemir Sarı

Etiketler: Giresun, Giresun nüfus


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