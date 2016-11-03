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Girmeye çalıştığı evin balkonundan kazığın üzerine düştü

Bursa'da gizlice girmek isteği evin balkonundan bahçedeki kazığın üzerine düşen kişi yaralandı. İlginç olay polis ekiplerini alarma geçirirken, yaralanan şüpheli, tuvaletini yapmak için eve girmeye çalıştığını savundu.

Girmeye çalıştığı evin balkonundan kazığın üzerine düştü

03 Kasım 2016 10:13
Girmeye çalıştığı evin balkonundan kazığın üzerine düştü - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, olay merkez Osmangazi ilçesi Reyhan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 2 şahıs Mürsel K.'ye ait evin balkonuna çıkmaya çalışırken dengesini kaybeden K.E. bahçede bulunan kazığın üzerine düştü. Bağırış seslerine uyanan Mürsel K. bahçede 2 şahsın olduğunu gördü. Şahıslara müdahale eden Mürsel K. durumu polis ve 112 ekiplerine bildirdi. Alarma geçen ekipler çevrede bir süre yaralı şahıs ararken K.E. (22) ve U.Ş.'ye ulaştı. Yaralı K.E. eve tuvaletini yapmak için girmeye çalıştığını savundu. Daha önceden emniyette kaydı bulunan K.E. ambulansla Bursa Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken arkadaşı U.Ş. gözaltına alındı. Mürsel K., "Benim bahçeme girmeye çalışırken bahçede bulunan kazığın üzerine düşmüş. Hırsızlık için değil de ne olabilir bu saatte" dedi. K.E. tedavi altına alınırken olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Cengiz Gündüz

Etiketler: bursa, kazık


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