Akpınar, 2016 Yılı’nın GAÜ için aktif ve çok yönlü olduğunu belirtirken, gerek uluslararası kampüsler noktasında, gerek yapılandırma noktasında yoğun bir dönem yaşadıklarını söyledi. GAÜ olarak birçok başarılara imza attıklarını ifade eden Akpınar, birtakım ilkleri de; 2016 Yılı’nda ortaya koymayı başardıklarını belirtti.

Kurucu Rektör ve Yöneticiler Kurulu Başkanı Akpınar; “2016 yılında Moldova Amerikan Üniversitesi, akademik yılına; onay ve akreditasyonları alınarak başladı. İlk öğrencileri ile, oradaki kampüsleşme süreci de tamamlanmış oldu. Bizim için oldukça önemli olan, Türkiye’deki vakıf sürecinde de, Ağustos 2016 itibarı ile 2’inci yılımızı tamamlamış olduk. Artık, üniversite olma noktasında başvuru haklarını tamamı ile sağlamış olduk. 2017 Yılı içinde, Türkiye Cumhuriyeti'nde birtakım ileri adımların, daha somut şekilde ortaya çıkacağını görüyoruz. Kıbrıs Amerikan Üniversitesi ise büyümeye devam ediyor. KAÜ bünyesinde açılacak olan yeni bölümlerin dışında, 2017 yılındaki programlı çalışmalar ile hedeflediğimiz 2 bin, 2 bin 500 öğrenci sayısının, önümüzdeki iki yıl içerisinde oluşmasına imkan sağlayacağız. Girne Amerikan Üniversitesi’nin, yeni bölümleri ile beraber, tıp fakültesini de 2017 yılında açacağız. Bu yöndeki hazırlıklar ile birlikte, hastane inşaatı da aynı zamanda devam ediyor. Özellikle, Girne olmak üzere, genel olarak ta, halkımızın beklentilerinin ileri düzeyde olması, bizim sorumluluklarımızı bir o kadar daha arttırıyor. Tıp ve sağlık alanında çalışmalarımız devam ediyor. ‘Smart Health Projesi’ yavaş yavaş kendine yer bulmaya başladı ve 2017 Yılında, o da kendisini daha net bir biçimde hissettirecek” dedi

"2016-2017 Akademik Yılı’na girerken, hedeflerimizi de büyüterek girdik"

2016-2017 Akademik Yılı’na girerken, hedeflerimizi de büyüterek girdiklerini belirten Akpınar 2020 ve 2025 stratejik programımıza dahil olmak üzere, Girne’mize bir mesaj verdik ve diyen Akpınar sözlerine söyle devam etti, “ 20 bin öğrenciye hazır olun. Girne Halkı, gelişim ve yapılanma planlarını da bu yönde geliştirmeye başladı. Bunlar güzel gelişmeler, bunun gerisine baktığımızda ise, özellikle GAÜ'nün bundan yaklaşık 5 yıl önceye dayanan ve her geçen gün artan sistematik bir saldırı altında olması. Bu beş yıl, bizim için bir mücadele zamanı oldu. YİM kararlarının uygulanması, GAÜ’ nün ismi üzerinden, birtakım haksız rekabet koşullarının oluşturulmasına yönelik; idarenin, devletin ve hükümetin belirli yapılarında, bu ara emirleri ile süreci daha doğru bir noktaya taşıdık. Belirli alanlarda, halen bu dava süreçleri devam ediyor. 2017'de olumlu sonuçlara nihai ulaşabileceğimiz ümidi ile adımlarımızı daha net atıyoruz. Özellikle, bu saldırılar; üniversitenin bir şekilde itibarsızlaştırılmasına ve zayıflatılmasına yönelikti. Bunun yanında, öğrencilerimizi ve akademisyenlerimizi hedef alan çalışmalar ile üzerimize gelinmesinin ardından, Cumhurbaşkanlığı ve YÖK nezlinde yoğun çalışmalarımız oldu. Neticesinde, Cumhurbaşkanlığı’nın başlattığı hukuk süreci sonucunda da, YÖDAK Başkanı ortaya koymuş olduğu haksızlıklar nedeni ile görevinden alındı. Bunlar tabii, 2016'da bizim karşı karşıya kaldığımız ve çözüm arayışında bulunduğumuz bazı noktalar. Bunun yanında, hepimizin bildiği talihsiz bir ‘15 Temmuz’ darbe girişiminin başlatılması ile birlikte, özellikle Anavatan’da başlatılan terör girişimleri sonrasında, üniversitemiz çok dik bir duruş sergiledi. Tüm sektörlerde olduğu gibi, bunlar yüksek öğretim sektörünü de etkileyen konu başlıklarıydı. 2017 Yılı ile birlikte, dış kampüslerde ki yapılanmalarımıza ek olarak; Kıbrıs içerisindeki kalemize de daha fazla odaklanmış olacağız. Bu da, bizim Ada içerisinde haksız rekabet koşulları başlatmış kurumlara karşı durumumuzu daha da sertleştirmiş olacak. Ayrıca, yeni göreve atanmış olan, YÖDAK Başkanı Prof. Dr.Akile Büke’ye görevinde başarılar dileyerek, Ada’daki yüksek öğretimin yapılanması noktasında çok pozitif işler yapacağından emin olduğumu da belirtmek isterim. GAÜ, sürekli bir mücadelenin içerisinde olmayı tabi ki istemiyor. O nedenle daha uzlaşmacı, daha kucaklayıcı bir yapı sergiler durumda olacağımızı aktarmak istiyorum. 2017 Yılı’nın, bilimin kucaklayıcı yapısını daha doğru ele alacağımız bir yıl olmasını diliyorum.”