Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Sağlık Yatırımları Koordinatörü Günhan Nalbantoğlu, katıldığı bir televizyon programında GAÜ'nün sağlık hizmetleri plan ve yatırımları hakkındaki soruları yanıtladı.

"Bu ülkede, üniversite sektörü diye bir şey yoktu" diyen Nalbantoğlu, "Kurucu Rektörümüz Sayın Serhat Akpınar’ın girişimciliği sayesinde, yüksek eğitim sektörü başlamakla birlikte önü de açıldı. Bugün turizm ile eşdeğer bir pozisyonda, çok ciddi gelir elde ettiğimiz ve yüksek bir bilgi birikimine ulaştığımız bir pozisyona gelmiş bulunmaktayız. Bu sayede, uluslararası reklamımızı da yapmış oluyoruz. 30 küsur yıl önce, biz bunları hayal ederken bu kadarını beklemiyorduk. Ülkemizin halen atıl düzeyde potansiyelleri var" diye konuştu.

Aynı başarının sağlık turizminde gerçekleştirilebileceğini belirten Nalbantoğlu; ülkemizde, sağlık turizminin ufak adımlar ile ciddi anlamda yapıldığını söyledi.

GAÜ'nün Smart Health projesinden bahseden Nalbantoğlu, "Smart Health, 'GAÜ'nün 2025 Yılı Vizyonu' kapsamında büyük bir projeyi kapsamaktadır. Girne'yi sağlıkta, aynı zamanda eğitimde ‘başkent’ konumuna getirecek bir projeden bahsediyoruz. Bu projenin fiziki temelleri, yaklaşık olarak iki yıl önce atıldı. Bu temeller üzerine, çok ciddi bir yapı inşası da devam etmektedir. Kısa soluklanmalar ile bütün bu ‘Smart Health’ yatırımları, GAÜ bünyesinde hayat bulmaya devam edecektir" dedi.

Smart Health projesini ikiye ayırmak gerektiğini vurgulayan Nalbantoğlu, "Çekirdek proje, ‘Smart Health’ kapsamında hastane binasının inşasının sürdüğü Zeytinlik Bölgesi’nde birçok muhtelif sağlık yatırımının entegrasyonudur. Orada, bir GAÜ Hastanesi olacak ve buraya bağlı olarak belli alanlardaki enstitüleri ile ileri yaş bakım ve sporcu tedavi merkezlerinin olacağı büyük bir entegre sağlık köyü projemiz var. Bu proje, Girne bölgesinde yapılmış en büyük yatırımlardan biri olacak. Hedefimiz 2025 yılında tamamını bitirmek. 2025 yılında Girne, sağlık turizminin başkenti olacak. Hesaplarımıza göre 250-300 milyon dolara yakın bir yatırımı kapsayacak" şeklinde konuştu.

“ALTYAPI, SAĞLIKLI YAŞAM İÇİN TEK BAŞINA YETERLİ DEĞİL"

‘Smart Health’ projesinin, ülke insanı ve yakın coğrafyadaki tüm insan popülasyonu için sağlık sorunlarının çözümü alanında ciddi bir alternatif olacağını iddia eden Nalbantoğlu, konuşmasına şöyle devam etti:

"Tüm araştırmaların sonuçta geldiği nokta şunu gösterir, sağlıklı beslenmek ve yaşamak çok önemlidir. İyi düzeyde dengeli beslenebilmek ile yaşantınızı daha bilinçli bir şekilde sürdürebilmeniz için buna spor aktivitesi eklemeniz, belli periyotlarda doktor kontrolü almanız ve olmazsa olmaz psikolojik anlamda güçlü olmanız lazım. Buna uygun tüm motivasyon yöntemlerinin araştırılacağı bilimsel yapıları da bu sağlık köyüne entegre edeceğiz. Bunu, toplumsal mühendislik kavramı ile geliştirmemiz gerektiğinin farkındayız. Devletimizin de bunu desteklemesini bekliyoruz. Belli sağlık yasaları ile özellikle yatırımcıları ve hasta haklarını koruyucu yasaların olması için vakit kaybedilmemesini talep ediyoruz."