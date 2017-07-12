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Girne Amerikan Üniversitesi’nde tercih hizmeti

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) tercih danışmanları, 17-27 Temmuz tarihlerinde, üniversite adayları ile tercih ve tanıtım günlerinde bir araya geliyor

Girne Amerikan Üniversitesinde tercih hizmeti

12 Temmuz 2017 15:54

GAÜ Yüksek Öğretimde 50’inci yılına doğru ilerlerken, 2017-2018 Akademik yılı öncesi, Türkiye’nin dört bir yanında 17-27 Temmuz tarihleri arasında üniversite adayları ile bir araya geliyor.
Konuyla ilgili GAÜ’den yapılan açıklamada, Türkiye’nin dört bir yanında 17-27 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek olan “Tercih ve Tanıtım” günlerinde, GAÜ’nün tercih danışmanlarının üniversite adaylarına yol göstereceği ifade edildi. 17 Temmuz 2017 Pazartesi günü başlayacak olan ve GAÜ’nün; Adana, Aydın, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bursa, Hatay, İstanbgul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Mersin, Muğla, Şanlurfa, Tekirdağ ve ordu illerinde bulunan temsilciliklerinde gerçekleşecek olan “Tercih ve Tanıtım Günleri”nin 27 Temmuz tarihine kadar devam edeceği ve uzmanların; üniversite adaylarına tercihleri noktasında yardımcı olcakları ifade edildi. Tercih ve tanıtım günlerine bilgi almak isteyen herkesin davetli olduğu bildirilen açıklamada, uluslararası düzeyde üniversite eğitimi almak isteyen tüm adayları GAÜ bünyesine davet ettikleri dile getirildi.
Ayrıca, GAÜ’nün; yüksek standartlarda ki küresel eğitim modelini uygulayarak, 3 kıtaya yayılmış; KKTC, İngiltere, Moldova, Türkiye, ABD, Hong Kong ve Sri Lanka’da bulunan toplam 7 kampüsü ve 130 farklı ülkeden öğrencisi ile üniversite adaylarına uluslararası eğitim fırsatı sunduğu belirtilen açıklamada, yüksek öğretimde yeni soluklar sunduğu ifade edildi.

GAÜ’den 7 yıl kesintisiz ve uluslararası kampüslerde geçerli burs fırsatları!

GAÜ’nün, üniversite adaylarına ÖSYM Bursları ve Özel İndirimlerin haricinde, 7 yıl kesintisiz burs olanakları da sunduğu belirtilen açıklamada, öğrenci adaylarına, Tercih Sıralaması Bursu avantajı ile, Eczacılık, Hukuk ve Pilotaj bölümleri dışında üniversiteye burssuz yerleştikleri taktirde; birinci sırada tercih eden öğrencilere yüzde 50, ikinci sırada Tercih eden Öğrencilere yüzde 25 ve üçüncü sırada tercih eden öğrencilere ise yüzde 20’lik burs fırsatı tanıdığı vurgulandı.

  

Etiketler: Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ), tercih ve tanıtım günleri


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