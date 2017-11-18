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Giuliano bir Alex değil

Fenerbahçe’nin bu sezon 10 numara mevkisi için transfer ettiği Brezilyalı Giuliano bekleneni veremiyor. Transfer edildiğinde Alex de Souza ile kıyaslanan Sambacı oynadığı maçlarda bir varlık gösteremedi.

Giuliano bir Alex değil

18 Kasım 2017 12:05

Fenerbahçe’nin bu sezon büyük umutlarla Zenit’ten transfer ettiği Brezilyalı 10 numara Giuliano, sarı-lacivertlileri hüsrana uğrattı. Geçtiğimiz sezon Zenit formasıyla 11 haftada 6 gol atıp 3 asist yapan 27 yaşındaki futbolcu bu sezon giydiği Fenerbahçe formasıyla 11 haftada 4 kez fileleri havalandırdı. Giuliano’nun kıyaslandığı sarı-lacivertlilerin efsane futbolcusu Alex de Souza, 2004-2005 sezonunda Brezilya ekibi Cruzeiro’dan Fenerbahçe’ye transfer olmuş ve sarı-lacivertli formayla ilk 11 haftada 5 gol 5 asistlik bir performans sergilemişti. Alex de Souza ile aynı yaşta Fenerbahçe’ye transfer olan Giuliano’nun sarı-lacivertli formayla gelecek haftalarda göstereceği performans ise merak konusu.
 

Ozan Buğra Koşar
 

 

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