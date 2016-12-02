Gizli tanığın ifadesini alan İzmir Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, savcılık ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), gece gündüz çalışarak örgütün oyununu bozdu. Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) bağlı bir grup askerin 15 Temmuz gecesi kalkışmasıyla, aralarında güvenlik güçleri ve sivillerin de bulunduğu 248 kişi şehit oldu. Darbe kalkışmasının ardından örgütün elemanları teker teker kamudaki görevlerinden alınırken, görevden alınmalarda örgütün şifreli haberleşme ağı ByLock ve Eagle etkili oldu. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT), ByLock şifresini kırmasıyla mesajlar ortaya çıkarken, MİT’in bu şifreleri nasıl kırdığı ise hep merak konusu oldu.

ByLock ve Eagle İzmir’den deşifre edildi

İhlas Haber Ajansı (İHA), ByLock ve Eagle’nin nasıl deşifre edildiğini araştırarak çok çarpıcı bilgilere ulaştı. Her şey, darbe kalkışmasından 5 ay önce; yani Şubat 2016 tarihinde ‘Yeğen’ kod adlı gizli tanığın ifadesiyle başladı. Savcılığa ve İzmir Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne ifade eden veren gizli tanık, “FETÖ ByLock isminde özel bir haberleşme sistemi kullanıyor diyerek” örgütün şifreli yazışma programlarını açıklayan ilk kişi oldu.

MİT adım adım ByLock’a ulaştı

Örgütün iç yüzünü ve sistemini de anlatan gizli tanık, daha sonra bu bilgileri Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile paylaştı. MİT elamanları, daha sonra da gizli tanığın bilgileri doğrultusunda örgütün haberleşme ağına girmek için gecesine gündüzüne kattı. MİT, çalışmalar sonucunda ise örgütün şifreli yazışma programlarının içerisine girerek, tek tek mesajlara ulaştı. ByLock’un içeriğini çözen MİT, bu şekilde toplamda 18 milyon mesajı tespit etti. Daha sonra da istihbarat, çıkan örgüt üyelerinin isimlerini 81 ildeki savcılık ve emniyetle paylaştı.

Yeğen kod adlı gizli tanığın ifadesiyle de, ByLock ve Eagle Türkiye'de ilk kez istihbarat, polis ve savcılık tutanaklarına yazıldı. Elde edilen bu bilgiler doğrultusunda ise operasyonların teker teker düğmesine basıldı. İzmir Cumhuriyet Başsavcı Vekili Okan Bato ve Cumhuriyet Savcısı Ayhan Yılmaz da, operasyonlara büyük katkı sağladı. Emniyet ve savcılık kaynaklarına göre, gizli tanığın devletin bekasını ilgilendiren ve devletin bekasını kurtaran çok önemli bilgileri de verdiği öğrenildi.

Mart 2016'ya kadar ByLock kullanmışlar

İddialara göre, FETÖ gizli haberleşme programını Mart 2016 yılına kadar kullanıldı. Bu durum gönderilen mesajlara da yansıdı. İHA, FETÖ’nün kriptolu haberleşme programındaki örgütün üst düzey üyelerinin yazışmalarına da ulaştı. FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in mesajının da yer aldığı yazışmalarda, Zaman gazetesi ile ilgili örgütün üst düzey imamının mesajları da ortaya çıktı.

"Acil koduyla" Zaman gazetesi manipülasyonu

Mesajda problemlerle boğuşulduğuna vurgu yapan örgütün üst düzey imamı, Zaman gazetesinin tirajının düştüğünü, bu konunun öncelikli gündem maddesi olması gerektiğini söyledi. Zaman gazetesinden sorumluların örgütün sorumlu imamının yanına geldiğinin anlatıldığı mesajlarda, tirajın arttırılacağı konusunda sorumluların söz verdiklerini; ancak istenilen tirajın artmadığını ve sözün tutulmadığı da belirtiliyor.

FETÖ elebaşı Gülen’den mesaj: "Ne yapmaları gerekiyorsa..."

Yine FETÖ’nün üst düzey imamının yazışmalarında, FETÖ liderinin Zaman gazetesinin tirajlarının artırılması konusunda talimatlarını da örgüt üyelerine aktardığı görülüyor. Ayrıca örgüt lideri Fetullah Gülen tarafından örgütün sorumlu imamına “Ne yapıp edip benim hissiyatımı arkadaşlarla paylaş. Ne yapmaları gerekiyorsa bir an önce yapsınlar” şeklinde talimat vererek, silahlı terör örgütünün basın ayağı olan Zaman gazetesine karşı manipülasyon taktiği veriyor.

Yine örgüt imamının, "Canım gırtlağımda, 50 tane problemle boğuşuyorum" diyerek moralinin de son derece bozuk olduğu mesajlara yansıyor.

Hakan Gözalan

