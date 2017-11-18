Global Girişimcilik Haftası Düzce 2017 etkinlikleri sona erdi

Cumhuriyet Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen etkinliğin ikinci gün programına; Düzce Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Alper Ertürk, Düzce Teknopark Genel Müdürü Yrd. Doç. Dr. Özkan Şahin, davetli konuşmacılar Olcay Aksoy, Ali Karabey, Ömer Hızıroğlu ve Lale Şahin ile Teknopark uzmanları ve öğrenciler katıldı.

Program, Öğrenci Kariyeri Kurucusu Olcay Aksoy’un sunumuyla başladı. Olcay Aksoy genç girişimciler için bilgi ve deneyimlerini öğrencilerle paylaştı.

Olcay Aksoy’un sunumunun ardından “Teknoloji Yatırımcıları Gözünden Girişimciler” başlıklı panele geçildi. Moderatörlüğünü Düzce Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Alper Ertürk’ün yaptığı panelde, 212 Yatırım Şirketi kurucu ortağı Ali Karabey, DCP Yatırım Şirketi kurucu ortağı Ömer Hızıroğlu ile Vestel Ventures Inovasyon ve Proje Yürütücüsü Lale Şahin birer konuşma gerçekleştirdi.

Panelin açılış konuşmasını gerçekleştiren moderatör Prof. Dr. Alper Ertürk, bu tür etkinliklerin önemine değinerek, alanında başarılı olarak kendini kanıtlamış kişilerin bilgi, deneyim ve tecrübelerini aktarmalarının, öğrencilerin hedeflerine ulaşması açısından faydalı olduğunu vurguladı. Emeği geçenlere ve katılımcılara teşekkür eden Prof. Dr. Ertürk, programın herkes için faydalı olması temennisinde bulundu.

Girişimciliğin emek, özveri ve sabır gerektirdiğinin vurgulandığı panelde, girişimci olmak isteyen gençlerin profesyonel destek almalarının, devlet ve çeşitli kuruluşların verdikleri finans desteklerinden yararlanmasının önemi anlatıldı.

Teknoloji Transfer Ofislerinin, fikri mülkiyet haklarının korunması ve girişimcilere verilen destekler konusunda önemli rolleri olduğu dile getirilerek yatırım yapmak veya girişimci olmak isteyenlerin Teknoloji Transfer Ofisleriyle iletişime geçmeleri ve destek almaları tavsiye edildi. Ülkemizde faaliyet gösteren birçok mesleki kuruluşun inovasyona ihtiyaç duyduğunu belirten panelistler, bu eksikliklerin iyi gözlemlenip ona göre yatırım yapılması gerektiğine dikkat çektiler. Öğrencilerden gelen soruları da yanıtlayan davetli konuşmacılar, kendilerine gösterilen ilgiden duydukları memnuniyeti ifade ederek programda emeği geçenlere teşekkür ettiler.

“Global Girişimcilik Haftası 2017” etkinlikleri, üçüncü ve dördüncü günde; girişimcilerin, iş fikirlerini ürün ya da hizmete dönüştürmesi ve ticarileştirmesi süreçlerinde başarılı ve hızlı bir şekilde ilerleyebilmelerini sağlamak amacıyla düzenlenen, akademisyen ve öğrencilerin katıldığı “Teknoloji ile Kendin Yap” atölye çalışmaları ile devam etti.

“3D Yazıcı Uygulamalı Eğitimi”nde, Atölye İstanbul Eğitmenleri tarafından 3D yazıcılar ve MakerLab’lar hakkında bilgiler verildikten sonra, eğitimin uygulamalı bölümünde katılımcılar ile birlikte Autodesk TinkerCAD üzerinden 3D printinge tasarımlar oluşturuldu. Tasarımlar oluşturulduktan sonra katılımcıların dosyalarından örnekler baskıya alınarak çıktı aşaması ve çıktı sonrası değerlendirme ile eğitim tamamlandı.

“Drone Uygulamalı Eğitimi”nde ise, E&K Arge Mühendislik Eğitmenleri tarafından Drone ile ilgili bilgiler verildikten sonra uygulama bölümünde, çalışma ve aerodinamik prensipleri ile ilgili uygulama çalışmaları yapıldı. Katılımcıların drone uçuşlarını gerçekleştirmesi ve gösteri uçuşu sonrası değerlendirme ile eğitim programı tamamlandı.

Öğrencileri, alanında uzman girişimcilerin bilgi ve tecrübelerinden yararlanmasını sağlayarak girişimciliğe teşvik etmeyi amaçlayan “Global Girişimcilik Haftası 2017” etkinlikleri, öğrencilere ilham kaynağı olarak onların potansiyellerini fark edebilmelerine imkan sağladı.

Ali Osman Çatana