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Gloria Cup Basketball Turnuvası heyecanı başladı

Gloria Cup Basketball Turnuvası heyecanı başladı
Gloria Cup Basketball Turnuvası heyecanı başladı

Gloria Sports Arena, Gloria Cup adı altında gerçekleştirdiği voleybol ve atletizm turnuvalarının ardından Gloria Cup Basketball Turnuvası'nda 4 ülkeden 6 takımı ağırlıyor.

Basketbol takımları için sezon öncesi hazırlık döneminin en zorlu turnuvası olarak gösterilen turnuvada, 4 gün boyunca nefeslerin kesileceği karşılaşmaların ilk günü gerçekleşen CSKA Moskova ile AS Monaco maçının galibiyetini CSKA Moskova üstlendi. Günün ikinci karşılaşması olan Zalgiris Kaunas ve Tofaş arasında geçen maçta ise gülen taraf Zalgiris Kaunas oldu. 

Kulüp takımlarının lige hazırlık sürecinde çok önemli yere sahip olan Gloria Cup Basketball Turnuvası'nda, EuroLeague temsilcileri Anadolu Efes (Türkiye), CSKA Moskova (Rusya), Zalgiris Kaunas (Litvanya), FIBA Champions League temsilcisi Banvit Bandırma ve EuroCup temsilcileri Tofaş Bursa (Türkiye) ve AS Monaco (Monako) yer alıyor.

Gruplar şöyle:
A Grubu:
CSKA Moskova (RUS), AS Monaco (Monako), Banvit Bandırma (TUR)

B Grubu:
Anadolu Efes (TUR), Zalgiris Kaunas (Litvanya), Tofaş Bursa (TUR)  

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