G.Manisaspor’un gergin kongresinde başkan ‘Gökay Budak’ oldu

Tarihinin maddi olarak en zor dönemini yaşayan ve mücadele ettiği Spor Toto 1. Lig’de alt sıralara demir atan G.Manisaspor’da olağanüstü genel kurul Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Salonu'nda yapıldı. Geçtiğimiz hafta yeterli çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle bugüne ertelenen kongrede mevcut başkan Abdullah Mergen aday olmazken, iş adamları Yunus Emre Şahin ile Gökay Budak’ın listeleri başkanlık için yarıştı. Kongre öncesi polis, salon önünde geniş güvenlik önlemleri aldı. Hayatboyu Eğitim ve Şiddetle Mücadele Derneği Manisa İl Başkanı İsmail Aydın’ın divan başkanlığını yaptığı kongrede zaman zaman gergin anlar yaşandı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması sonrası, kulübün faaliyet raporu ve mali bilançoları okundu. Faaliyet raporu ve mali bilançonun ibra edilme oylamasında 1965 Manisaspor Taraftarlar Derneği Başkanı Altan Çakıcı ve beraberindeki bazı delegeler, eski Manisaspor Başkanı Abdullah Mergen ve yönetimine tepki gösterdi.

Kulübün net borcunun, geçmiş yönetimlerden bugüne kadar gelen muhasebe kayıtlarındaki karışıklıklar nedeniyle tam olarak tespit edilemediğini belirten Abdullah Mergen ile delegeler arasında sert tartışmalar yaşandı. Net olmamakla birlikte kulübün yaklaşık 45 milyon TL kadar borcunun olduğunu ifade eden Mergen, kulübü devraldığında bu rakamın daha yüksek olduğunu ve bu kadar eritebildiklerini söyledi. Tartışmaların büyümesi üzerine divan başkanı İsmail Aydın, 1965 Manisaspor Taraftarlar Derneği Başkanı Altan Çakıcı’yı kürsüye davet ederek söz hakkı verdi. Net borcun neden ortaya çıkarılamadığını soran Çakıcı, “Biz gerçek borç nedir onu öğrenmek istiyoruz. Sayın başkan aslında bize borcu sözlü olarak söyledi ama şimdi deniyor ki ‘hesaplar karışık, borç bilinemiyor’ Biz bunu kabul etmiyoruz. Bu nedenle de biz raporları ibra etmek istemiyoruz. Burada gerçek Manisasporlular olarak konuşuyoruz. Kimse alınmasın. Bu kulübün kapısını bilmeyen adam burada kalkıp raporu ibra ediyor. Böyle bir şey yok” dedi.

Karşılıklı tartışmaların ardından faaliyet raporu oy çokluğuyla ibra edilirken, mali bilanço ise oy çokluğuyla ibra edilmedi. Yapılan oylama sonrası başkan adayları konuşma yaptı. İlk konuşma için kürsüye gelen Gökay Budak, “Bu zamana kadar hep bekledim. Kulübe hiçbir şeyin yapılmadığını görerek bu sevdama son vermemek adına aday oldum. 60-70 milyon borç hiç önemli değil, kimse elinden geleni ardına koymayacak ve biz de ne yapılması gerekiyorsa yapacağız diyerek yola çıktık. Kulüpten ayrılan veya sıkıntısı olan kim varsa herkesi barıştırıcı bir yapıyla çalışacağız. İnşallah bir şeyler yapabiliriz. Diğer aday olan arkadaşıma da başarılar dilerim” dedi.

Yönetim listesi hazırlarken kulübün üye listesine ulaşamadıklarından dolayı güçlükler çektiklerini ifade eden Yunus Emre Şahin ise, “Bir başkan adayının yönetim listesini oluşturmak için hazirun listesine ulaşamaması kadar acı bir olay yoktur. Ne bir kulüp yöneticisinden ne de mevcut başkandan biz bu listeyi alamadık. Kendi imkanlarımızla ancak bu kadar yapabildik. Şeffaflık bu değil. Biz iyi şeyler yapmak istiyoruz. Manisaspor ile ilgili çalışmalarımızı yaptık ve düşüncelerimizi ortaya koyduk. Buradan sadece şunu vurgulamak istiyorum; geçmişte bu kulübü yönetenlerin ve bu hale getirenlerden tek tek hesap soracağız” diye konuştu.

Konuşmaların ardından oylamaya geçildi. 212 oyun kullanıldığı seçimde Gökay Budak 139 oy ile G.Manisaspor’un yeni başkanı olurken, Yunus Emre Şahin 68 oy aldı. 5 oy da geçersiz sayıldı. Kongre sonunda 2 başkan adayı sarılarak birbirlerine sarılarak tebrik etti. Başkan seçilen Gökay Budak, “Manisaspor bizim aşkımız. Gerçek taraftarımızla birlikte hep beraber ne yapılması gerekiyorsa yapacağıma ve Manisaspor’u en adil şekilde yöneteceğime şerefim ve namusum üzerine yemin ediyorum. Her şeyimiz şeffaf olacak. Her hafta basın açıklamasıyla neyimiz var neyimiz yok basınla paylaşacağız. 8 havuzunun önüne standımızı kuracağız. Kim Manisaspor sevdalısıyla gelsin Manisaspor’un delegesi olsun. Biz aslanlar gibi bu maçı götüreceğiz” dedi.

Gökay Budak başkanlığındaki yeni yönetim şu isimlerden oluştu:

"Şener Özten, Engin Uzun, Murat Taş, Hüseyin Tuncer, Turan Karanfil, Süleyman Akmangal, Mustafa Murat Ünlü, Süleyman Başar, Serkan Özşen, Hamdi Alper Güngörmüş, Mehmet Yılmaz, Gökhan İzmirlioğlu, Murat Akyüz, Yakup Uysal."

Önder Aydın - Sadık Cangel

