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GNÇYTNK yeni dönem başvuruları başladı

Yeni nesil profesyoneller için GNÇYTNK programına üçüncü dönem başvuruları başladı.

GNÇYTNK yeni dönem başvuruları başladı

05 Ocak 2018 15:12

GNÇYTNK programının üçüncü dönemi için başvurular başladı. Şirketten yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye’nin yetenekli ve başarılı gençlerini Turkcell’e kazandırmayı amaçlayan GNÇYTNK programına başvurular, Turkcell web adresinden ve BiP Chatbot kanalı GNÇYTNK BiP servisiyle yapılabiliyor.

Ürün ve servisleriyle geleceğin dünyasını şekillendirirken, müşterilerinin hayatlarına değer kattıklarını belirten, Turkcell İnsan Kaynakları Direktörü Hasan Kaya, “Dinamik bir sektörde, Endüstri 4.0 ile oyunun kuralının yeniden yazıldığı bir dönemde yaşıyoruz. Kendimizi kuralları yazan dijital operatör olarak konumlandırıyoruz. Bunu ülkemizin genç yetenekleri olmaksızın yapmayı düşünemeyiz. Biliyoruz ki gençler standart iş süreçlerinden sıyrılmış klasik ofis anlayışından uzak bir iş hayatını talep ediyorlar. GNÇYTNK programı ile talep ettikleri iş ortamını ve çalışma koşullarını onlara sunuyoruz” dedi.

Yapılan bilgilendirmede, web ve BiP üzerinden iş başvurusunda bulunan gençler mobil telefon, tablet ya da bilgisayarda oynayabilecekleri online oyunlarla kendilerini gösterecekler. Oyunu başarıyla tamamlayan adaylara, web tabanlı bir uygulama üzerinden video sorular gönderilecek. Adayların kendi çektikleri yenilikçi bir videoyla bu soruları yanıtlamaları isteniyor ve devamında ise sırasıyla tamamlanan İngilizce testi, grup ve birebir mülakatların ardından gençler Turkcell’de GNÇYTNK’e katılıyor.

Dünya devleri işbirliğinde eğitim programı

GNÇYTNK programıyla işe alınan gençler, Turkcell’e uyum sağlamaları amacıyla Turkcell Akademi tarafından hazırlanan bir eğitim programına dahil oluyorlar. Bu kapsamda gençlere Massachusetts Institute of Technology (MIT) ile eğitim alma ve küresel markalarla özel programlara katılma şansı sunuluyor. “Teknolojinin kalbinde olmak istiyorsan tam bir GNÇYTNK’sin, Turkcell’e gelmelisin” sloganıyla başlatılan yeni dönemde, gençler başvuru ve seçme dönemi ardından Eylül 2018’de işe başlayacaklar.

 

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