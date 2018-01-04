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Göçük altında kalmaktan son anda kurtuldu

Adana'da bir kadın, apartmanın çöken istinat duvarının altında kalmaktan son anda kurtuldu. Güvenlik kameralarına yansıyan göçükte, park halindeki 4 araç büyük zarar gördü.

Göçük altında kalmaktan son anda kurtuldu

04 Ocak 2018 10:21
Göçük altında kalmaktan son anda kurtuldu - Tıkla İzle

Alınan bilgiye göre, olay, sabah saatlerinde Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi'nde meydana geldi. Gece yarısından itibaren etkili olan sağanak yağış nedeniyle, bir sitenin istinat duvarı büyük gürültüyle çöktü. Duvarın bir bölümünün çökmesiyle site sakinleri, olay yerine geldi. Bu sırada duvarın diğer kalan kısmının çökmesiyle apartman sakini kadın kaçarak canını son anda kurtardı. Göçükte park halindeki 3 otomobil ile 1 midibüs zarar gördü. Göçüğün altında kalmaktan son anda kurtulan Meryem Yağcı, "Duvarın ilk yıkılan kısmına bakmak için evden çıktım. Ancak bu sırada duvarın diğer kısmı yıkıldı. Canımızı zor kurtardık" dedi.

Gamze Yalçın ise, "Sabah saat yedi civarında duvarın önce bir kısmı çökmüş. Sonra da ikinci kısmı büyük bir gürültüyle çöktü. Pencereden baktığımda duvarın araçların üzerine çöktüğünü gördüm. Yukarıdaki parkta bir iki yıldır çalışma var. Sürekli toprak yığdılar. Bu duvarın bir gün çökeceğini biliyorduk. Apartman sakinlerinin bazıları belediye yetkililerine daha önce de dilekçe vermişlerdi burası için. Çok şükür ki can kaybı yok. Tek tesellimiz can kaybının olmaması" dedi.

Sabah uyandıklarında park halindeki otomobillerinin üzerinde beton ve toprak yığınını gören vatandaşlar şoke oldu. 

Molozların temizlenme çalışmaları devam ediyor. 

Erdal Can İçelli - Serkan Çetinkaya

Etiketler: adana, göçük

 

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