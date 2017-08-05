Gökçek’ten Akif Beki’ye sosyal medyadan cevap

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, köşe yazarı Akif Beki'nin kendisini yazar Hüseyin Gülerce'ye destek verdiği gerekçesiyle eleştirmesine Twitter'dan cevap verdi. Gökçek, bu konuda şu tweetleri attı: “27-31 Temmuz tarihlerinde bazı yazarlar, ağız birliği yapıp Hüseyin Gülerce’ye saldırmaya başladı, ama ne saldırma. Ben bunların bir üst akıl tarafından yönlendirildiğini söyleyince suçüstü yakalananların telaşıyla saldırıya geçtiler. Hepinizin (Ya dededen ulusalcı, ya sonradan dönme ulusalcı) aynı anda saldırmasının tesadüf olma ihtimali milyonda bir var mı? Neymiş, Hüseyin Gülerce dün FETÖ'cüymüş. Ya, bir kişi ihaneti anlamış ve onlara karşı mücadeleye başlamışsa alkışlamak gerekmez mi? Allah muhafaza darbe başarılı olsaydı bugün Gülerce’yi hangi mezarlıkta ziyaret ederdiniz. Utanın. Üst akıl, direkt Cumhurbaşkanımıza saldırma yanında, özellikle onu yalnızlaştırmak için onun etrafına da güdümlü yazarlarını saldırtıyor. Erdoğan düşmanlıkları (kimi açık düşman, kimi kapalı düşman), ortak olan bu kalemler, akıllarınca yukarının destekçilerini yok etmek istiyorlar. Türkiye, eski Türkiye değil kalemşorlar. Oturun oturduğunuz yerde. Bize foyalarınızı ortaya döktürmeyin. Akif, sana da tavsiyem haddini bilmen. Açtırmayın kutuyu, söyletmeyin kötüyü. Bu ikazım da eski arkadaşlığımız yüzü suyu hürmetine. FETÖ ve adamlarına karşı hayatlarını ortaya koyarak mücadele edenleri suçlamak vicdani bir davranış değil, ideolojik saplantı. Bir de şöyle düşün; herkes tarafından 'yardım meleği' diye tanıdığın bir insanla berabersin. Herkes bu insana hürmet gösteriyor. Bir anda bu adamın gizli işler çevirdiğini ve seri katil olduğunu duyuyor, araştırıyor ve gerçekten öyle olduğunu anlıyorsun ve ona karşı hemen çevreni yoğun bir şekilde uyarmaya ve onunla en şiddetli mücadeleye başlıyorsun. Bu davranış alkışlanmaz mı?"

“O gece Ankara'da olayın sivil kanadını yöneten kişiydim”

Gökçek, kendisinin de FETÖ'ye karşı 15 Temmuz'da büyük mücadele verdiğini, darbe girişiminde bulunan albayın listesinin 3. sırasında, FETÖ'cülerin infaz listesinde 6. sırada, oğlu Osman'ın ise 31. sırada olduğunu belgeleriyle anlatarak, listede olan Terörle Mücadele Daire Başkanı Turgut Arslan'ın da ellerini arkadan bağlayarak kafasına kurşun sıktıklarını ve Arslan'ın bu yüzden uzun süre komada kaldığını hatırlattı. "Ben de ilk anda infaz edilecek 4 kişiden biriydim (işte belgesi)" diyen Gökçek, “FETÖ ve adamlarına karşı hayatlarını ortaya koyarak mücadele edenleri suçlamak, vicdani bir davranış değil, ideolojik saplantıdır. O gece Ankara'da olayın sivil kanadını yöneten kişiydim. 15-16 Temmuz'da kalkışma anında 18 TV kanalına çıktım. Türkiye'de, 15 Temmuz gecesi TV'ye bağlanan ilk kişi Melih Gökçek'tir. Türkiye'de ilk tweet'i atıp milleti sokağa davet eden ilk kişi Melih Gökçek'tir" ifadelerini kullandı.

Goncagül Özcan