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Gökçek’ten Albatros Parkı'nın satılmasına tepki

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, İstanbul'un Büyükçekmece sahilinde yer alan Albatros Parkı’nın özel bir şirkete satılmasına tepki gösterdi.

Gökçekten Albatros Parkının satılmasına tepki

26 Nisan 2017 13:45

Konuyla ilgili çıkan haberleri resmi Twitter hesabından paylaşan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Gökçek, “Tencere tavacılar neredesiniz? Tıkınız çıkmıyor. Batılı ağabeylerinizden izin mi yok? FETÖ’den müsaade mi alamadınız? CHP milletvekilleri konuşsanıza, dilinizi mi yuttunuz?” dedi. 

Gökçek, ayrıca İnci Sözlük sitesi kurucularından Serkan İnci’nin şu tweetlerini retweetledi:

"Nerede, 'Halkın parkını sattılar, ağaçları kesecekler' diye ağlayan çevreciler? Niye rant, belirli bir kesime olunca susuluyor? Bu ikiyüzlülük, bu şekilde yürütülen muhalefet, beni sinir ediyor işte... Herkes kendi rantının peşinde. Onun rantı kaka, benimki iyi. Park, tam 160 milyon 30 bin lira bedelle, Demir Grup Yapı-SKY Investment Group'a 7 taksitle satıldı. Aman susun, ağzımızın tadı bozulmasın. 1 tane protesto gördünüz mü? 'Bu ağaçları kesemezsiniz, parkımızı alamazsınız' diyen 1 gösteri? Göremezsiniz. Çünkü rant o tarafa olunca şşş... Önce ağaçları kes, sonra düzleştir, 'çevre düzenlemesi' de ihaleyle 160 milyon hoppala ve de cuppala. Hayırlı işler Kronik Sol kafası...” 

Etiketler: albatros parkı, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek


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