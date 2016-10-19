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Gökçek'ten FETÖ’ye yardım yaptığı iddialarında bulunan CHP’lilere cevap

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, “FETÖ’ye yardım ve yataklık yaptığı iddiasıyla” hakkında suç duyurusunda bulunan CHP’lilere sert bir dille tepki göstererek, “Kulaktan dolma bilgilerle attığınız iftiraların hesabını vereceksiniz. Mahkemede görüşeceğiz” dedi.

Gökçekten FETÖye yardım yaptığı iddialarında bulunan CHPlilere cevap

19 Ekim 2016 16:41

CHP Milletvekili Murat Emir ve beraberindeki CHP’lilerin hakkında FETÖ’ye yardım ettiği iddiasıyla suç duyurusunda bulunup, adliye önünde açıklama yaptıklarına ilişkin haber metnini Twitter hesabından paylaşan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, buna tepki göstererek, “CHP’liler benim hakkımda dava açmışlar. Ben de sizin hakkınızda ceza ve tazminat davası açtım. Mahkemede görüşeceğiz” ifadelerini kullandı.
Gökçek, “Kulaktan dolma bilgilerle attığınız iftiraların hesabını vereceksiniz. Yiğitseniz FETO-CHP ilişkilerini A Haber’de anlattım, dava açsanıza” dedi.
 

Etiketler: Melih Gökçek


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