CHP Milletvekili Murat Emir ve beraberindeki CHP’lilerin hakkında FETÖ’ye yardım ettiği iddiasıyla suç duyurusunda bulunup, adliye önünde açıklama yaptıklarına ilişkin haber metnini Twitter hesabından paylaşan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, buna tepki göstererek, “CHP’liler benim hakkımda dava açmışlar. Ben de sizin hakkınızda ceza ve tazminat davası açtım. Mahkemede görüşeceğiz” ifadelerini kullandı.

Gökçek, “Kulaktan dolma bilgilerle attığınız iftiraların hesabını vereceksiniz. Yiğitseniz FETO-CHP ilişkilerini A Haber’de anlattım, dava açsanıza” dedi.

