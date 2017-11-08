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Gökmen Ulu, Silivri Cezaevi'nden tahliye edildi

Sözcü Gazetesi sahibi firari sanık Burak Akbay ve gazetenin 3 çalışanının yargılandığı FETÖ davasında hakkında tahliye kararı çıkan tutuklu sanık Gökmen Ulu akşam saatlerinde Silivri Kapalı Cezaevi'nden tahliye edildi. Ulu'yu ailesi ve muhabir arkadaşları karşıladı.

Gökmen Ulu, Silivri Cezaevinden tahliye edildi

08 Kasım 2017 21:07
Gökmen Ulu, Silivri Cezaevi'nden tahliye edildi - Tıkla İzle

Hakkında yakalama kararı bulunan Sözcü Gazetesi sahibi firari sanık Burak Akbay, gazetenin Mali İşler Müdürü Yonca Yücekaleli, internet sitesinin sorumlu müdürü Mediha Olgun ve davanın tek tutuklu sanığı muhabir Gökmen Ulu’nun yargılandığı davanın ilk duruşması sona erdi.

Taleplerini dinledikten sonra ara kararını oluşturan mahkeme heyeti, atılı suça ilişkin delillerin büyük bir kısmının toplanmış olması, sanığın delilleri karartma durumunun bulunmaması, sabit ikametgah sahibi olması gerekçeleriyle tutuklu sanık Gökmen Ulu’nun tahliyesine hükmetti. Karar sonrası akşam saatlerinde Silivri Kapalı Cezaevinden minibüsle çıkarılarak Kınalı Gişelerde bırakılan Gökmen Ulu'yu ailesi ve yakınları karşıladı. Oğlunun üzerine atlaması üzerine yere düşen Gökmen Ulu, oğluna yerde sarılarak özlem giderdi.

“Şerefimle girdiğim bu zindandan şerefimle çıkıyorum”

Ailesi ve arkadaşlarıyla özle giderdikten sonra basın mensuplarına konuşan Gökmen Ulu, “Türkiye’nin acilen normalleşmeye ihtiyacı olduğunu gözlemliyorum. Türkiye’nin bütün renklerinin el ele tutuşması gerekiyor. Ayrıştırma politikalarının artık bir kenara bırakılması gerekiyor. Halk yorgun, Türkiye yorgun halk huzur istiyor. Az önce arkadaşıma da söylediğim gibi mapus yata yata bitti. Başım öne eğilmedi. Şerefimle girdiğim bu zindandan şerefimle çıkıyorum. Bir gazeteci olarak doğruları söylemeyi sürdüreceğim” dedi.

Yusuf Eker
 

Etiketler: gökmen ulu

 

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