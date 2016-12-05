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GÖKTÜRK-1, Vega roketiyle fırlatılmak üzere hazır

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) geleceğe yönelik önemli projelerinden biri olan GÖKTÜRK-1’in Vega roketiyle fırlatılmak üzere hazır olduğu ve bugün Türkiye saati ile 16:51:44’te fırlatılacağı bildirildi.

GÖKTÜRK-1, Vega roketiyle fırlatılmak üzere hazır

05 Aralık 2016 10:29

TSK’dan GÖKTÜRK-1 ile ilgili yapılan açıklamada, Fransız Guyanası'ndaki Spaceport'dan yönetilecek olan sekizinci Vega hafif-yük fırlatma aracının kurulumunun tamamlandığı belirtilerek, GÖKTÜRK-1 optik uydusunun bugün gerçekleşecek olan güneş eş zamanlı yörünge faaliyeti için hazırlanarak yerleştirildiği bildirildi.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı için yüksek çözünürlüklü görüntüleme
GÖKTÜRK-‘in hem sivil hem de askeri uygulamalar için çok yüksek çözünürlüklü uydu görüntüleri sağlayacağı ve bu özellikleriyle en gelişmiş sistemlere sahip keşif/gözetleme uyduları arasındaki yerini alacağının kaydedildiği açıklamada, “25 Ekim tarihinde Felix Ebouse Havalimanına indirilerek fırlatılacağı yer olan Spaceport’a gönderilen GÖKTÜRK-1 uydusu, 5 Aralık 2016 tarihinde Türkiye saati ile 16:51:44’te fırlatılacaktır. GÖKTÜRK-1 projesi; Hava Kuvvetleri Komutanlığının projesi olarak, TAI A.Ş., ASELSAN A.Ş., TUBITAK, UEKAE, ROKETSAN A.Ş., TR TECNOLOGY gibi Türk ortaklarının katılımı ve Thales Alenia Space sorumluluğunda yürütülmüştür. Yakıtsız olarak yaklaşık 1070 kg kütleye sahip olan GÖKTÜRK-1, yüksek çözünürlüklü optik kameraya sahip olup, güneş eş zamanlı yörüngede görev yapacaktır” denildi.

GÖKTÜRK-2 uydusuyla beraber Türkiye’nin uzaydaki gücünü artıracak
Açıklamada, 2012 yılında fırlatılan GÖKTÜRK-2’den sonra ikinci askeri uydu olma özelliğini taşıyan ve geliştirme, üretim ve test faaliyetlerine 19 Temmuz 2010 yılında başlanan GÖKTÜRK-1 uydusunun, Türk Silahlı Kuvvetlerinin hedef istihbaratına yönelik ihtiyacını coğrafi kısıtlama olmaksızın dünyanın her yerinden yüksek çözünürlüklü uydu görüntüsü ile karşılayacağı bildirilerek, görüntü çözünürlüğü ve kapasitesi, veri indirme hızı, manevra kabiliyeti ve gelişmiş yer sistem özellikleri ile GÖKTÜRK-1 uydusunun, GÖKTÜRK-2 uydusuyla beraber Türkiye’nin uzaydaki gücünü artıracağı ifade edildi.
GÖKTÜRK-1 uydusunun entegrasyon ve çevresel test faaliyetlerinin, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ tesislerinde kurulan Türkiye’nin ilk millî Uzay Sistemleri Entegrasyon ve Test (USET) merkezinde gerçekleştirildiğinin ifade edildiği açıklamada, yörünge testleri ve kabul aşamalarının tamamlanması sonucunda envantere alınacak olan GÖKTÜRK-1 uydusu Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde teşkil edilmiş olan Keşif Uydu Tabur Komutanlığı tarafından komuta ve kontrol edileceği bildirildi.

Pelin Üzek
 

Etiketler: göktürk1, tsk


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