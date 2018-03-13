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Gökyüzü bir anda karardı, her yer beyaza büründü

Edirne’de gökyüzünün bir anda kararmasıyla beraber önce sağanak ardından da dolu etkili oldu.

Gökyüzü bir anda karardı, her yer beyaza büründü

13 Mart 2018 16:25

Edirne’de, şiddetli sağanak yağış etkili oluyor. Hava sıcaklığının 19 derece ölçüldüğü kentte gün boyu güneşli hava hakim olurken, gökyüzünün bir anda kararması sonrası, önce sağanak ardından dolu etkili oldu. Park ve bahçelerde bulunan yeşillik alanlar beyaza bürünürken, dolu ile beraber etkili olan şiddetli yağış, vatandaşları hazırlıksız yakaladı. İşyerlerine ve saçak altlarına sığınan vatandaşlar, yağmurun dinmesini bekledi. Trafik ekipleri de ana yollarda ve kavşaklarda tedbirler alarak, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.  

Koray Ustabaşı

 

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