Gökyüzü bir anda karardı, her yer beyaza büründü

Edirne’de, şiddetli sağanak yağış etkili oluyor. Hava sıcaklığının 19 derece ölçüldüğü kentte gün boyu güneşli hava hakim olurken, gökyüzünün bir anda kararması sonrası, önce sağanak ardından dolu etkili oldu. Park ve bahçelerde bulunan yeşillik alanlar beyaza bürünürken, dolu ile beraber etkili olan şiddetli yağış, vatandaşları hazırlıksız yakaladı. İşyerlerine ve saçak altlarına sığınan vatandaşlar, yağmurun dinmesini bekledi. Trafik ekipleri de ana yollarda ve kavşaklarda tedbirler alarak, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Koray Ustabaşı