Gomis, Başakşehir’i boş geçmedi

Süper Lig’in 12. haftasında Galatasaray, deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaştı. Sarı-kırmızılıların golcüsü Bafetimbi Gomis, Başakşehir’i de boş geçmedi ama yenilgiyi de önleyemedi. Sarı-kırmızılılar, mücadeleden 5-1 mağlup ayrıldı. Maçın 55. dakikasında Latovlevici’nin sol kanattan ortasında ceza sahası içinde bulunan Gomis’in yaptığı düzgün kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Fransız golcü, bu golle birlikte ligdeki 12. golünü kaydetti ve Göztepe’nin Makedon forveti Adis Jahovic’in 11 golünü geçerek, liderlik koltuğuna oturdu.

Oğuzhan Ort - Mehmet Şirin Topaloğlu