Voldan Yatırım temsilcisi Nora Gömöri, yatırımlar yoluyla Macaristan’dan nasıl kalıcı oturma izni alınabileceği hakkında bilgi verdi. Gömöri, "Çok kısa zamanda Avrupa’yı ikinci eviniz yapmanız Macaristan oturma izni ile mümkün. Macaristan oturma izni ile birkaç haftalık bir süreç içerisinde tüm ailenizle beraber Schengen bölgesine taşınmanız kolay, hızlı ve güvenli. Macaristan oturma izni programı diğer Schengen bölgesi oturma izni programlarında hızlı süreci, tüm aileyi kapsaması ve daha kolay gereklilikleri ile farklılaşmaktadır" dedi.

Macaristan hükümeti tarafından Türkiye’de tek yetkili şirket olarak belirlendiğini söyleyen Gömöri, "Macaristan Kalıcı Oturma İzni Yatırım Programı size ve ailenize Avrupa’da Schengen bölgesinde ömür boyu geçerli olacak oturma izni sunuyor. 18 yaşını aşan herkes bu programa kendisi ve aile fertleri adına katılabiliyor. Programımız Macar hükümetinin güvencesi altındadır. Program kapsamında oturma izni almak isteyen kişilerin Macaristan devlet tahvillerine yatırım yapması gerekmektedir. Yatırımınız 5 yıl sonunda yasalar tarafından güvence altına alınan bir şekilde size geri iade edilir. Programın tek seferlik, tüm işlemleri kapsayan bir ücreti bulunmaktadır" diye konuştu.

Programın sunduğu en önemli avantajlardan birinin, katılımcıların belirtilen miktardaki yatırımın dışında başka herhangi bir yatırım yapma zorunluluğunun bulunmaması olduğunu dile getiren Gömöri "Yani Macaristan’da bir şirket kurması veya gayrimenkul satın alması gibi bir yükümlülüğü bulunmuyor. Program kapsamında yatırımcının Macaristan’da bilfiil oturması da gerekmiyor. Dahası oturma iznini alan kişiler genel seçimlerde oy kullanma hakkının dışında Macar vatandaşlarının sahip olduğu her türlü hakka sahip oluyorlar" şeklinde konuştu.

"Programa katılmak için yatırımcının nasıl bir prosedür izlemesi gerekir?"

Gömöri, gerekli olan kişisel kimlik belgelerinin yatırımcının ikamet ettiği yerde bulunan Macar konsolosluklarına (Ankara ve İstanbul) sunulması gerektiğini vurgulayarak "Programa katılanlar kişiler bu belgeleri Budapeşte’de sunmak istedikleri takdirde Budapeşte Göçmenlik ve Vatandaşlık Kurumu genel merkezinde de başvurularını gerçekleştirmeleri mümkün. Tüm işlemler sırasında Voldan Yatırım olarak size yardımcı olmak için yanınızdayız. Sorularınız ve daha detaylı bilgi almak için bize www.voldangroup.com/tr adresinden ulaşabilirsiniz. Bu süreçte Voldan Yatırım olarak uluslararası ve ulusal anlamda da alanının en büyüklerinden olan Londra merkezli bir avukatlık şirketiyle birlikte çalışmaktayız ve Macaristan, Avrupa Birliği üyesi bir ülke olarak pek çok uluslararası hukuk sözleşmelerinin kapsamında yer almakta. Bu demek oluyor ki müşterilerimize hem mali ve hem de hukuksal açıdan güvence sağlıyoruz" dedi.

"Voldan Yatırım Türkiye’de faaliyetlerine başlama kararını nasıl aldı?"

"Son birkaç ay içerisinde Türk vatandaşlarının Avrupa’da yaşam ile ilgili düşüncelerini araştırarak onların bu konudaki taleplerini ölçtük" diyen Gömöri, "Yaptığımız araştırmaların ardından Voldan Yatırım olarak Türkiye’de yer alma kararı aldık. Şirketimizin diğer ülkelerdeki varlığı, birlikte çalıştığı uluslararası hukuk şirketleri ve büyükelçilikle olan iş birliği sayesinde başvurunuzu güvenle tamamlayabilirsiniz. Macaristan, Avrupa Birliği’nin ve diğer birçok uluslararası birliğin bir parçası olarak yabancı yatırımcıların haklarını garanti altına alır. Macaristan, diğer bazı yatırımlar anlamında seçkin bir ülke. Mesela inşaat sektörü, gayrimenkul yatırım alanı, üretim sektörleri gibi alanlarda hem toptancılık hem de perakendecilik anlamında yabancı yatırımcıların gözdesi durumunda. Daha da önemlisi uluslararası finans değerlendirme kurumlarının raporlarına göre Macaristan, son altı ay içerisinde Avrupa Birliği’nin ekonomik olarak en hızlı gelişen ülkesi. Yüksek gelir düzeyine sahip olan insanların alışkın oldukları hayat standartlarını sürdürebilmeleri açısından da Avrupa’nın göbeğinde bulunan Macaristan, her imkana rahatlıkla ulaşılabilecek bir ülke konumunda. Örneğin; uluslararası eğitim imkanı, oteller, sağlık hizmetleri bu kapsamda sıralanabilir. Oturma iznine sahip kişiler Schengen ülkelerinde vize zorunluluğu olmadan serbestçe seyahat etme ve yaşama özgürlüğüne de sahip oluyorlar. Macaristan’ı yakından tanıyan pek çok müşterimiz hayatlarını daimi olarak burada sürdürmek, sakin, istikrarlı ve misafirperver ülkemizde yaşamak konusunda karar almaktalar" ifadelerini kullandı.