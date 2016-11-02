Ünlü tiyatro sanatçısı Gönül Ülkü Özcan 85 yaşında hayatını kaybetti.

85 yaşındaki tiyatro sanatçısı Gönül Ülkü Özcan, İstanbul Silivri’deki evinde hayatını kaybetti.

Gönül Ülkü Özcan kimdir?

28 Şubat 1931 tarihinde İstanbul’da doğan Gönül Ülkü Özcan, ailesinin desteğiyle 1947'de İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Çocuk Bölümü'ne girdi. 1962'de Gazanfer Özcan ile evlenene kadar Şehir Tiyatrolarında çalışan sanatçı, daha sonra eşiyle birlikte Gönül Ülkü - Gazanfer Özcan Tiyatrosu'nu kurdu. 2002 yılındaki rahatsızlığına kadar kendi tiyatrolarında çalışan Gönül Ülkü Özcan, 2003 yılında yeniden sahnelere döndü ve az sayıda sinema filminde de rol aldı. Gönül Ülkü Özcan, 'Kuruntu Ailesi' adlı bir diziyi eşi ve kadrosuyla birlikte 16 yıl oynadılar. Gönül Ülkü Özcan "Sabahsız Geceler", "Satılmış Hayatlar", "Hürriyet Uğruna Mukaddes Yalan", "Vur Patlasın Çal Oynasın" isimli yapımların yanı sıra "Avrupa Yakası" ve "Yalan Dünya" isimli dizilerde de rol almıştı.