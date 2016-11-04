Yaşlılığa bağlı nedenlerden dolayı Silivri'deki evinde 85 yaşında hayatını kaybeden ünlü tiyatro sanatçısı Gönül Ülkü Özcan için Üsküdar'daki Şakirin Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Özcan'ın kızı Fulya Özcan, oğlu Kılıç Işılay, torunu Tarık Ündüz, Gülse Birsel, Demet Akbağ, Erhan Yazıcıoğlu, Volkan Severcan gibi başta tiyatro oyuncuları olmak üzere sanat dünyasından çok sayıda oyuncu ve sevenleri katıldı. Törende, ünlü tiyatro sanatçısı Özcan'ın kızı Fulya Özcan taziyeleri kabul etti. Özcan'ın naaşı, kılınan cenaze namazı ve alınan helalliğin ardından sevenlerinin omuzlarında cenaze aracına taşındı. Özcan'ın naaşı, Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi.

“Yıllar süren büyük bir marka ne yazık ki tarihe karıştı”

Erhan Yazıcıoğlu çok üzgün olduğunu söyleyerek, “Hatırladığım kadarıyla benim tiyatroya başladığım günlerde büyük bir şövalyelik yaparak Şehir Tiyatrolarını terk edip kendi ayakları üzerinde duran Gönül Ülkü Gazanfer Özcan Tiyatrosu bir markaydı. Gönül ablanın adının başa yazılması, ayrıca Gazanfer ağabeyin kadına verdiği önemi gösteriyordu. Yıllar süren büyük bir marka ne yazık ki tarihe karıştı. Onlar da orada kavuştular, belki büyük aşklarına orada devam edecekler belki ama burada ne olacak. Yani Türkiye bir savaşın ortasında ama sanat ne olacak? Arkadan kimler gelecek? Sanata ve sanatçıya kim sahip çıkacak? İşte burada bir avuç insan körler sağırlar birbirini ağırlar misali ne yazık ki uğurluyoruz. Umarım sanat ve sanatçı daha iyi günlerde buluşur, anılır ve değer verilir” dedi.

“Ben onun hayatını bir kitap gibi görüyorum”

Oğlu Kılıç Işılay ise, “Sizlerin de burada olması bizi çok memnun etti. Annem 17 yaşındayken başladı. Türk tiyatrosuna 60 küsur senedir çok büyük hizmetler verdi. Kendisi hakiki bir Atatürk kızıdır. Bazen zor şartlarda da olsa tiyatroya hizmetini hiç aksatmamıştır. Nur içinde yatsın diyoruz. Ama ben onun hayatını bir kitap gibi görüyorum, son sayfası biraz üzüntülü bitti. Nur içinde yatacak inşallah, hepimiz onu çok özleyeceğiz” diye konuştu.

“Bir tek mutluluğum var, uyurken vefat etti”

Gönül Ülkü Özcan'ın kızı ise Fulya Özcan ise, “Çok üzgünüz. Biliyorsunuz size hep saygılıyız, hep sevgi doluyuz ailece her zaman. Çok üzgünüz tabi ama son zamanlarda çok hastaydı. Aniden hastalandı. Ben Allah'a inanan bir insan olduğum için bir tek mutluluğum var, uyurken vefat etti. Hiçbir acı çekmeden, ikinci mutluluğum da o kadar aşıklardı ki babamla birbirlerine yani kavuştular diye bir tesellim var. Tek üzüntüm hiç büyüğümüz kalmadı. Tanımayan seyircilerden internet yoluyla gelen mesajlara herkese çok teşekkür ederiz. Bir devir daha kapandı” ifadelerini kullandı.

Gürse Birsel ise bir ustayı kaybettiklerini belirterek, “Çok üzgünüz tabi, çok büyük bir kayıp bizim için. Çok sevdiğimiz, saygı duyduğumuz, çok şey öğrendiğimiz bir insanı kaybettik. Hem hocamızdı, hem ustamızdı, hem dostumuzdu. Çok üzgünüz. Bir iki saat içinde torunu Tarık Ündüz haber vermiş herkese, ondan bir iki saat sonra haberimiz oldu. Uykusunda kaybetmişiz Ülkü hanımı, bu bir teselli” şeklinde konuştu.

Metin Başar