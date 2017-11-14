Gönüllü anneler 80 miniğin yüzünü güldürdü

Özellikle dezavantajlı bölgelerdeki yardıma muhtaç kişilere ulaşmaya çalışan ve 2 buçuk yıldır faaliyette bulunan Çekmeköy Gönüllü Anneler Derneği bu zamana kadar tam 5 bin öğrenciyi giydirdi. Son olarak da Ordu’nun Gürgentepe ilçesinin Şirinköy Mahallesi’nde bulunan Şehit Mevlüt Göl Ortaokulu öğrencilerine bot ve mont başta olmak üzere çeşitli giysiler göndererek miniklerin yüzünü güldürdü. Koliler içerisinde önceden belirlenen öğrencilere dağıtılmak üzere gelen giysiler Gürgentepe İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Bilü tarafından öğrencilere tek tek teslim edildi.

Öğrencilerin böyle bir yardım karşılığında mutlu olduğunu ifade eden Mehmet Bilü, “Çocuklarımız için İstanbul’dan buraya kadar uzanan yardım eli için çok teşekkür ederiz” dedi.

“YETER Kİ ONLAR OKUSUN”

“İhtiyaç sahibi herkesin yanındayız. Amacımız farkındalık oluşturmak ve kadın, çocuk, engelli, kimsesiz ve yetim çocuklar bizim önceliğimizdir” sloganıyla 2016 yılında Serpil Erdoğan başkanlığında kurulan Çekmeköy Gönüllü Anneler Derneği 50 gönüllü anneden oluşuyor. Bu tarz yardımların ve farkındalıkların artması için ellerinden geleni yapacaklarını söyleyen Serpil Erdoğan, “Amacımız dezavantajlı bölgelerde bulunan, yardıma muhtaç ya da farkındalık oluşturulması gereken konulara dikkat çekmek. Gönlü güzel insanların bir arada olduğu platformumuzun çalışmaları devam edecektir. Öğrencilerimiz de gönderilen giysileri bu soğuk kış günlerinde güle güle giysinler. Yeter ki onlar okusun” şeklinde konuştu.

ŞEYDA CEYLAN GÖRGENÇ