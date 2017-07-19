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Görele’deki cinayette yenge serbest kaldı, kardeşi tutuklandı

Giresun’un Görele ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle işlenen kardeş cinayetinde gelişme yaşandı.

Göreledeki cinayette yenge serbest kaldı, kardeşi tutuklandı

19 Temmuz 2017 11:58

İşlenen cinayette Feyzullah Akkaya’nın katil zanlısı olarak önce cinayeti üstlenen yengesi Sibel Akkaya tutuklanmıştı. Görele Cumhuriyet Savcılığı'nın soruşturması sonucunda yenge serbest bırakılırken bu sefer Feyzullah Akkaya’nın kardeşi Seyfullah Akkaya tutuklandı.

Görele’nin Aşağı Boğalı köyünde Fevzullah Akkaya ve Seyfullah Akkaya kardeşler arasındaki arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada Fevzullah Akkaya pompalı tüfekle vurularak öldürülmüştü. İşlenen cinayeti Fevzullah Akkaya’nın kardeşinin hanımı olan yengesi Sibel Akkaya üstlenerek tutuklanmıştı. Görele Cumhuriyet Savcılığı'nın soruşturmayı sürdürdüğü olayda yapılan incelemeler sonucunda Sibel Akkaya serbest kalırken, eşi Seyfullah Akkaya tutuklandı. Tutuklanan Seyfullah Akkaya’nın ifadesinde cinayeti kabul etmediği ve kaza sonucu eşinin kardeşini vurduğunu söylediği öğrenildi. 


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