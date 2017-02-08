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Görenlerin yüreği cız etti! Zift çukuruna düşen köpeği ekipler kurtardı

Zift çukuruna düşen ve hayati fonksiyonları zayıf olan köpeğin imdadına Pendik Belediyesi Veteriner Ekipleri yetişti. Hekimlerin uzun uğraşları ve titiz çalışmaları sonunda sağlığına kavuşan köpek, bakımevinde yeni sahiplerini bekliyor.

Görenlerin yüreği cız etti! Zift çukuruna düşen köpeği ekipler kurtardı
Zift çukuruna düşen köpeği ekipler kurtardı - Foto Galeri

08 Şubat 2017 10:31

Pendik Sanayi Mahallesi’nde sahipsiz bir köpek, fabrikalar bölgesinde bulunan zift çukuruna düştü. Zift çukurunda yaşam mücadelesi veren köpeği fark eden vatandaşlar, Pendik Belediyesi Veteriner Ekipleri’ne durumu bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, sahipsiz hayvanı tedavi edilmek üzere bakımevine nakletti. Vücudunun tamamı ziftle kaplanmış olan köpek bakımevine ulaştırıldığında zor nefes aldığı ve hayati fonksiyonlarının oldukça zayıf olduğu öğrenildi. Veteriner hekimlerin ilk müdahalesinde köpeğin vücut ısısı, solunum ve nabız fonksiyonları normal seviyeye getirildi.

Sağlığına kavuşan köpek yeni sahiplerini bekliyor

İlk müdahalenin ardından 1 ayı aşkın süren tedavisinde ziftin köpeğin vücudundan arındırılması için bazı işlemler yapıldı. Veteriner hekimler, günlük olarak sıcak banyo, sıvı yağ, pudra ve çeşitli ilaçları uygulayarak zifti köpeğin vücudundan temizledi. Hekimlerin uzun uğraşları ve titiz çalışmaları sonunda köpek, eski sağlığına kavuştu. Yeni arkadaşlarıyla birlikte mutlu günlerini yeniden yaşamaya başlayan köpek, bakımevinde yeni sahiplerini bekliyor.
 

Etiketler: köpek, Pendik Belediyesi Veteriner Ekipleri, Zift çukuru


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