Görme engelli 3 kardeş yüzerek hayata tutunuyor

Görme engelli oldukları için hiçbir sosyal aktiveye katılamayan Malkoç kardeşler 4 sene önce annelerinin isteği üzerine İstanbul Vatan Engelliler Yüzme Kulübü'nde yüzme sporuna başladı. Yüzde 5 görme dereceleri olmalarına rağmen kendilerini kısa sürede geliştirerek Türkiye Şampiyonaları'nda derecelere giren görme engelli kardeşler son olarak Trabzon’da düzenlenen Türkiye Görme Engelliler Yüzme Şampiyonası'na katılırken, şampiyonanın ilgi odağı oldular.

Buradaki derecelerine göre Avrupa Şampiyonası'na katılmayı hedefleyen kardeşlerinin en büyük hedefi ise dünya şampiyonasında Türk bayrağını dalgalandırmak. Sudaki hünerleriyle rakiplerine adeta taş çıkartan Malkoç kardeşler haftanın 6 günü antrenman yapıyor.

Annelerinin isteği ile yüzme sporuna başladılar

Malkoç kardeşlerin en küçüğü olan 9 yaşındaki Rabia Malkoç, yüzmeye annesinin isteğiyle başladığını belirterek “Bundan öncede katıldığım yarışmalarda derecelere girdim. İleride olimpiyatlara giderek bayrağımızı dalgalandırmak istiyorum” dedi.

Daha önce 5 defa Türkiye Şampiyonası'na katıldığını dile getiren 16 yaşındaki Hayrünnisa Malkoç ise “Milli Takım kamplarına çağrıldım. Benim hedefim ilk önce Avrupa daha sonra Tokyo yarışmaları. 2 kardeşimle birlikte yüzmek güzel bir duygu. Hepimiz yüzdüğümüz için birbirimize yardımcı olabiliyoruz. Görme engelimiz olduğu için hiçbir sosyal etkinliğe katılamıyorduk öylesine başladık kendimizi geliştirince devam ettik. Doktorlar yüzde 5 görme derecesi veriyor. Yüzmenin bize engelden çok katkısı oldu. Bizim gibiler evlerde kapalı kalmasın bir etkinlik yaparak kendilerini geliştirsinler” şeklinde konuştu.

“Sosyal aktivitemiz olmadığı için biraz dışlanıyorduk”

14 yaşındaki Betül Malkoç ise, görme engelli oldukları için arkadaşları tarafından dışlandıklarını ifade ederek, “Görme sorunumuzdan dolayı diğer çocuklar gibi sosyal aktivitelerimiz olmuyordu. Biraz dışlanıyorduk. Annem bizim sosyal bir aktivitemizin olması için bizi yüzme sporuna yönlendirdi” diye konuştu.

“Yoğun bir şekilde haftanın 6 günü antrenman yapıyorlar”

İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yüzme sporu öğretmenlerinden Berna Bal, öğrencilerinin haftanın 6 günü antrenman yaptığını dile getirerek, “Betül, Rabia ve Hayrünnisa ile 4 yıl önce tanıştık. 4 yıldan beri bütün yarışlara katıldılar. Birincilikleri, ikincilikle ve üçüncülükleri var bundan sonraki hedefimiz 2020 Tokyo yarışları. Bunun dışından Avrupa Şampiyonasına yetişmeye çalışıyoruz. Yoğun bir şekilde haftanın 6 günü antrenman yapıyorlar. Ellerinden gelen herşeyin en iyisini yapmaya çalışıyorlar” ifadelerini kullandı.

Bekir Koca-Ozan Köse