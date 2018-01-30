Görme engelliler askerlik başvurusu yaptı

Nevşehir’de faaliyet gösteren Görmeyenler Kültür ve Birleşme Derneği Başkanı Erol Mutlu ve dernek üyeleri, asker kıyafetleri giyerek Afrin’e gitmek için askerlik şubesine müracaatta bulundu. Askerlik Şubesi Başkan Vekili Astsubay Kıdemli Başçavuş Serkan Yalçın tarafından karşılanan görme engelli vatandaşlar, "Bizler askere gitmek istiyoruz" dediler.

GÖRBİR Dernek Başkanı Erol Mutlu, burada yaptığı açıklamada, "Bizlerin gözleri görmüyor ama kalpleri görüyor, bunun için bizler de askere gitmek istiyoruz" dedi. Mutlu, “Biliyorsunuz Türkiye’mizde sınır ötesi bir operasyonumuz var. Şimdi Mehmetçiklerimiz burada mücadele ediyorlar. Biz de görme engelliler olarak gözümüz görmüyor ama kalbimiz görüyor. Biz askerlerimize moral vermek için bizde sizin yanınızdayız mesajı vermek için askerlik şubesine gelmiş bulunuyoruz. Bizim de askere alınmamız, bizim de sınır ötesi operasyona katılmamız için komutanımızdan istiyoruz. Bunun için de asker elbiselerimizi giyerek askerlik şubesinde bulunuyoruz. Cumhurbaşkanımıza selam, askerimize moral, Afrin’e devam” dedi.

Askerlik Şubesi Başkan Vekili Astsubay Kıdemli Başçavuş Serkan Yalçın ise, “Bize bu moral desteği sağladığınız için çok teşekkür ederim. Taleplerinizi alacağız. İlgili birimlere ileteceğiz” diye konuştu.

Askerlik için müracaatta bulunan İbrahim Taşçeker, "Ben askere gitmek istiyorum ve şehit olmaya hazırım" derken, görme engelli Mustafa Ertaş’ın ise konuşması duygulandırdı. Ertaş, “Gözlerimden dolayı ben daha önce askerlik yapmamıştım ilk defa askerlik elbisesi giyiniyorum. Çok güzel oldu ve çok duygulandım. Operasyonlara katılan askerlerimizi destekliyoruz. Allah başarılarını artırsın. Ben buradayım ama aklım fikrim Afrin’de. Kendimi zaman zaman uçağın içerisinde, zaman zaman tankın içerisinde zaman zaman obüs toplarının başında kendimi hayal ediyorum. Burseya dağına sanki bende Mehmetçiklerimiz ile tırmanıyorum. Hayalimde PKK ile PYD ile çarpışıyorum. Allah ordumuzun yardımcısı olsun. Şehit olmak için varız. İnşallah şehitlik bizlere de nasip olur” şeklinde konuştu.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Afrin’e düzenlenen operasyona katılmak için askerlik şubesine müracaat eden görme engelli Nevir Sönmez ise, “Her Türk asker doğar. Biz asker olmak için şubemize başvuru yaptık. Burseya dağına, Suriye’ye Mehmetçikle beraber omuz omuza çarpışmaya gidiyoruz. Burada hainlere şunu söylemek istiyorum. Bizim gözlerimiz görmese de kanımız ile canımız ile Mehmetçikle hep birlikteyiz” diye konuştu.

GÖRBİR üyelerinin ziyareti yapılan dua ile sona erdi.

Coşkun Sağlamdin

