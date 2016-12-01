Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Asayiş
  •  » Gözaltına alınan 3 kişiye yurtdışı yasağı

Gözaltına alınan 3 kişiye yurtdışı yasağı

Adana’nın Aladağ ilçesinde kız öğrenci yurdunda çıkan ve 12 kişinin hayatını kaybettiği yangınla ilgili olarak haklarında gözaltı kararı verilen 12 kişiden 3’ü yurt dışı yasağı konularak serbest bırakıldı.

Gözaltına alınan 3 kişiye yurtdışı yasağı

01 Aralık 2016 09:35

Aladağ Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan soruşturma kapsamında, öğrenci yurdunda görevli 8 kişi ve yurdun bağlı bulunduğu dernek yöneticisi 6 kişi olmak üzere toplam 14 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş, bu kişilerden 12’si gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan ve yurtta eğitmenlik yaptığı öğrenilen Neslihan D., Betül K. ve Nesrin D. dün gece adliyeye sevk edildi. Zanlılar suçlamaları kabul etmezken mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla yurt dışına çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı. Bu arada 9 kişinin sorgusu ilçe emniyet amirliğinde devam ederken, kaçan 2 zanlının da yakalanması çalışması devam ediyor.


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 7°C

  • Ankara

    Ankara 4°C

  • İzmir

    İzmir 9°C

  • Bursa

    Bursa 5°C

  • Trabzon

    Trabzon 9°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç