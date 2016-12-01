Aladağ Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan soruşturma kapsamında, öğrenci yurdunda görevli 8 kişi ve yurdun bağlı bulunduğu dernek yöneticisi 6 kişi olmak üzere toplam 14 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş, bu kişilerden 12’si gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan ve yurtta eğitmenlik yaptığı öğrenilen Neslihan D., Betül K. ve Nesrin D. dün gece adliyeye sevk edildi. Zanlılar suçlamaları kabul etmezken mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla yurt dışına çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı. Bu arada 9 kişinin sorgusu ilçe emniyet amirliğinde devam ederken, kaçan 2 zanlının da yakalanması çalışması devam ediyor.