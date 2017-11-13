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Gözaltındaki 51 astsubaydan 26’sı adliyede

Amasya merkezli 13 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 51 muvazzaf astsubaydan 26’sı adliyeye sevk edildi.

Gözaltındaki 51 astsubaydan 26sı adliyede

13 Kasım 2017 17:49

Merzifon Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY'nin askeri mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında Merzifon 5. Ana Jet Üs Komutanlığında 20 astsubayın gözaltına alınmasının ardından Balıkesir, İzmir, Eskişehir, Konya, Afyonkarahisar, Ankara, İstanbul, Kayseri, Erzurum, Kırıkkale, Ordu ve Samsun’da belirlenen adreslere yapılan operasyonda haklarında gözaltı kararı çıkarılan toplam 53 muvazzaf astsubaydan 31’i daha gözaltına alınmıştı. 

Emniyette işlemleri tamamlanan 26 astsubay adliyeye çıkarıldı. 

Diğer astsubayların işlemleri ise emniyette sürüyor. 

Murat Çelik
 

 

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