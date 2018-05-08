Gözde Kırdar: 'En büyük VakıfBank taraftarı benim'

CEV Kadınlar Voleybol Şampiyonlar Ligi'nde üst üste ikinci kez toplamda ise dördüncü defa şampiyonluğa ulaşan VakıfBank, medyayla buluştu. Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan tecrübeli voleybolcu Gözde Kırdar, "Tabii ki herkes çok duygusal. Çok zor bir sezon geçirdik. Düştük kalktık ama 4 kupayla kapatılmış bir sezon var. Bu benim bırakma olayımı da hepsinin önüne geçirmek istemiyorum. Ama kızları çok seviyorum. Biliyorum onlar da beni çok seviyor. Çünkü biz takım arkadaşı gibi değiliz. Abla kardeş gibiyiz. Gece 12'de, sabah 7'de ne zaman isterlerse beni arayabilirler. Onlar aslında bir ablalarını kaybediyorlar bu yüzden o kadar duygusallar. Ama dediğim gibi ben onların her zaman yanındayım. En büyük VakıfBank taraftarı benim bu dünyada. Yollarımız kesişecek mutlaka" ifadelerini kullandı.

"Buralara geleceğimi düşünmezdim"

Voleybola başladığı ilk yıllarda bu başarılara ulaşacağını düşünmediğini belirten Kırdar, "Buraları geleceğimi ve bu şekilde bırakacağımı düşünemezdim. Ama her zaman voleybolu VakıfBank'ta bırakmak istemiştim. Bu benim için çok özel bir duygu. Her sporcunun başına gelebilecek bir şey değil. Ne kadar şanslı olduğumu biliyorum. Bu yüzden çok minnettarım" şeklinde konuştu.

CEV Şampiyonlar Ligi'nde son kez forma giyen ve sporculuk kariyerini sonlandırdığını açıklayan Gözde Kırdar, şu aşamadaki tek düşüncesinin dinlenmek olduğunu da sözlerine ekledi.

Uygar Aydın - Bozhan Memiş