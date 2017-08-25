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Gözlük hırsızları güvenlik kamerasına yakalandı

Beşiktaş’ta bir gözlükçüye giren iki kişi saniyeler içerisinde 4 gözlüğü poşete koyarak çaldı. Hırsızlık anı ise iş yeri güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Gözlük hırsızları güvenlik kamerasına yakalandı

25 Ağustos 2017 09:24
Gözlük hırsızları güvenlik kamerasına yakalandı - Tıkla İzle

Olay, dün akşam saatlerinde Beşiktaş’ta bulunan bir gözlükçüde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, biri kadın iki kişi önce iş yerini dışarıdan gözlemledi ardından iş yerine girdi. İş yeri çalışanlarının yoğun olduğunu fark eden hırsızlar önce gözlükleri denedi ardından beğendikleri gözlükleri poşete koymaya başladı. Kısa sürede 3 bin lira değerindeki gözlükleri alan hırsızlar hiçbir şey olmamış gibi iş yerinden müşteri gibi çıktı. Durumdan şüphelenen iş yeri sahibi önce hırsızların peşinden baktı ardından gözlükleri aramaya başladı. Gözlüklerin çalındığını fark eden iş yeri sahibi hırsızların ardından baktı ancak hırsızlar çoktan izini kaybetmişti. İş yeri sahibinin şaşkınlığı ve hırsızlık anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Murat Horoz 

 


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