Göztepe Başkanı Mehmet Sepil'den stat açıklaması

Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, inşaatı devam eden Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi konusunda açıklama yaptı. Bazı basın organlarında, 'Göztepe Stadı'nın inşaatı durdu' gibi haberlerin yer alması nedeniyle açıklamalar yapan Sepil, "Bu söylemler Göztepe Stadı ile ilgili gerçekleri yansıtmıyor. Şu an denilenin tam aksine full kapasite ve maksimum işçiyle stadımızın inşaatı 7 gün 24 saat sorunsuz ilerliyor" dedi.

İhalesi 14 Haziran 2017'de 218 milyon 900 bin TL bedelle gerçekleştirilen stadın temeli 9 Eylül 2017'de atıldı. Statta geçtiğimiz günlerde tribünlerin yapımına başlandı.

