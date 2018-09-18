İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Göztepe Başkanı Mehmet Sepil'den stat açıklaması

Göztepe Başkanı Mehmet Sepil'den stat açıklaması
Göztepe Başkanı Mehmet Sepil'den stat açıklaması

Göztepe Stadı'nın inşaatının durduğu yönünde çıkan haberlere Göztepe Başkanı Mehmet Sepil'den yayınlama geldi.

Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, inşaatı devam eden Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi konusunda açıklama yaptı. Bazı basın organlarında, 'Göztepe Stadı'nın inşaatı durdu' gibi haberlerin yer alması nedeniyle açıklamalar yapan Sepil, "Bu söylemler Göztepe Stadı ile ilgili gerçekleri yansıtmıyor. Şu an denilenin tam aksine full kapasite ve maksimum işçiyle stadımızın inşaatı 7 gün 24 saat sorunsuz ilerliyor" dedi.
İhalesi 14 Haziran 2017'de 218 milyon 900 bin TL bedelle gerçekleştirilen stadın temeli 9 Eylül 2017'de atıldı. Statta geçtiğimiz günlerde tribünlerin yapımına başlandı.
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.