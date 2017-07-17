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Göztepe bombayı patlattı

Göztepe, son olarak Newcastle United forması giyen Fransız oyuncu Yoan Gouffran ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Gouffran, imzanın ardından Avusturya kampına katılmak üzere İzmir’den ayrıldı.

Göztepe bombayı patlattı

17 Temmuz 2017 17:32

Spor Toto Süper Lig'in yeni ekiplerinden Göztepe, son olarak Newcastle United forması giyen Fransız oyuncu Yoan Gouffran ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Gouffran, imzanın ardından Avusturya kampına katılmak üzere İzmir’den ayrıldı.

Bordeaux ile kariyerine başlayan ve 4.5 sene bu takımda forma giyen Fransız oyuncu, bu süreçte 1 lig şampiyonluğu ve 1 Fransa Kupası şampiyonluğu kazandı. 2012-2013 sezonunun ikinci yarısında İngiltere'ye giderek Newcastle United ile yeni bir sayfa açan Gouffran, 88 Premier Lig, 39 Championship maçında görev aldı.

Ali Gözeten 

Etiketler: Göztepe, Yoan Gouffran


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