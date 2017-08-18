Göztepe-Eskişehir maçına soruşturma: 49 gözaltı

Antalya’da Eskişehirspor ile Göztepe arasında oynanan ve normal süresi 1-1 biten penaltılarda Göztepe’nin 4-3’lük galibiyetiyle sonuçlanan TFF 1.Lig play-off final maçında çıkan olaylarla ilgili Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı düğmeye bastı. İzmir ve Eskişehir, İstanbul başta olmak üzere 7 ilde bu sabah saatlerinde yapılan eş zamanlı operasyonda haklarında gözaltı kararı verilen 72 kişiden 49’u yakalandı. Yaşı 18’den küçük 6 çocuk serbest bırakılırken 17 kişinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

STAD GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENDİ

Final müsabakasında meydana gelen ve her iki takımın taraftarları arasında bulunan marjinal gruplarca gerçekleştirilen olayların kamu düzenini bozmaya yönelik olduğu, toplumda infial uyandırma güdüsü içerisinde maytap, meşale ve sis bombası kullanılarak gerçekleştirildiği, olaylarda kamu malına zarar verildiği tespit edildi. Antalya Emniyet Müdürlüğü tarafından oluşturulan özel bir çalışma ekibi Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttüğü çalışmalar neticesinde 7 terabaytlık stad güvenlik kamera görüntülerinin 4 terabaytlık kısmını inceleyerek bugün 1’inci dalga operasyon gerçekleştirdi. Bahse konu suçları organize bir şekilde örgütlü olarak yaptıkları değerlendirilen ve her iki takım taraftarları içerisinde bulunan marjinal şüpheli sayısı toplam 46 olarak tespit edildi. Kamu malına zarar verilmesi olayına karışan şüpheli sayısı 26 olarak tespit edilen inceleme sonunda haklarında yakalama ve gözaltı kararı verilen toplam 72 şüpheliden 55’i ikamet ettikleri İzmir, Eskişehir, İstanbul, Mardin, Ankara ve Aydın illerinde bu sabah eş zamanlı operasyonla yakalandı. Yaşı 18’den küçük 6 çocuk serbest bırakılırken 49 şüpheli adli işlemleri yapılmak üzere Antalya’ya getirilecek.

2’NCİ DALGA OPERASYON YAPILACAK

Şüpheliler hakkında TCK 220 suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, TCK 174 tehlikeli maddelerin izinsiz bulundurulması, TCK 152 kamu malına zarar vermek suçlarından soruşturma başlatıldı. Ayrıca stadyuma biletsiz bir şekilde turnikelerden çift giriş yaparak giren toplam bin 896 kişiye 6222 Sayılı Kanun kapsamında işlem yapıldığı bildirildi. İhmali bulunan emniyet ve özel güvenlik görevlisi 227 kişi hakkında da idari soruşturma yapıldığı öğrenilirken güvenlik kameralarından elde edilen görüntülerin geri kalan kısmının incelenmesinin bitimine müteakip 2.dalga operasyonun yapılacağı bildirildi.