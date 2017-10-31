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Göztepe’de Beşiktaş maçı hazırlıkları sürüyor

Ligde pazar günü Beşiktaş’ı konuk edecek olan Göztepe, bu maçın hazırlıklarını tesislerinde yaptığı antrenmanlarla sürdürüyor.

Göztepede Beşiktaş maçı hazırlıkları sürüyor

31 Ekim 2017 18:18

Süper Lig’in 11. hafta maçında Beşiktaş’ı konuk edecek olan Göztepe, bu maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Göztepe Adnan Süvari Tesisleri'ndeki antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan sarı-kırmızılılar, Teknik Direktör Tamer Tuna yönetimindeki idmanda daha sonra taktik ağırlıklı çalıştı.
Göztepe, Beşiktaş maçı hazırlıklarına yarın yapılacak antrenman ile devam edecek.

Güneş-Tuna ilk kez karşı karşıya

Son iki sezondur Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş’in yardımcılığını yapan, daha sonra istifa ederek bu sezon başında Göztepe ile anlaşan Tamer Tuna da ilk kez Güneş’e rakip olacak. Beşiktaş’ın şampiyonluklarında önemli bir yere sahip olduğu bilinen Tuna’nın, eski takımı Beşiktaş’ın eksik yönlerini iyi bildiği ve buna göre bir planla sahaya çıkacağı ifade ediliyor.

Biletler yarın satışta

5 Kasım Pazar günü saat 19.30'da Bornova Stadında oynanacak Göztepe-Beşiktaş maçının biletleri ise yarın satışa sunulacak. Göztepelilerin Vip Tribün için 216 TL, Numaralı Tribün için 109 TL, Kale Arkası Tribün için 16,5 TL ödeyerek izleyebilecekleri mücadelede Beşiktaş taraftarı için ayrılan biletler de 22 TL'den satışa sunulacak. 

Ali Gözeten - Sinan Yeniçeri
 

Etiketler: Göztepe

 

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