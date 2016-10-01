Anne Ergan, "Kurban olayım kızım ne olur geri gel evine. Eve dönmüyorsa da bir sesini duymak istiyorum. Yaşayıp, yaşamadığını bilmek istiyorum. Yavrumun Özgecan gibi olmasını istemiyorum" dedi.

Mersin'de 29 Eylül Perşembe günü merkez Akdeniz ilçesine bağlı Mithatpaşa Mahallesi'nde ki evinden ablasına mesaj atarak çıkıp giden 20 yaşındaki Asena Ergan'ı ailesi her yerde arıyor. "Ben kendi rızamla ayrılıyorum evden, her yerden. Hakkınızı helal edin. Kendi ayaklarımın üzerinde duracağım" mesajı atarak evden ayrılan Ergan'ın ailesi, yetkilerden kızlarının bulunması yönünde yardım bekliyor. Kızlarına küçüklükten beri herkesin Tuğçe dediğini belirten anne Nurten Ergan, bütün herkesin onu Tuğçe olarak tanıdığını söyledi. Geçtiğimiz Perşembe günü ablasına mesaj atarak kızının evden ayrıldığını kaydeden Ergan, "Ben pazara gittim geldim, 10 dakika sürdü. Bir domates alıp geldim, büyük kızım aşağıda "anne Tuğçe bana mesaj atmış, gitmiş" dedi. Bende o panikle ne yapacağımı bilemedim eşimi, teyzesini aradım. Diğer güne kadar biz kendi imkanlarımızla aradık ama kızımı bulamadık. Korkuyorum kızım kaçırıldı mı, bir yere mi götürüldü. Bir şahıstan şüpheleniyoruz, o şahısla görüştük. O şahıs ben görüşmedim diyor ama kızım onun dışında kimseyle görüşmüyordu. Yaklaşık 2 yıldır onunla konuştuğunu biliyorum. Ben daha önce kendisiyle görüştüm, benim kızım senin dengin değil, sana uygun değil dedim. Ben kızımı ikna etmeye çalıştım, adamı ikna etmeye çalıştım beceremedim" diye konuştu.

"Bir şahıstan şüpheleniyoruz"

Bu konuyla ilgili karakola kayıp başvurusu yaptıklarını ifade eden Ergan, “Bir sonraki gün karakola gittik ve ifademizi verdik. Orada da şüphelendiğimiz şahsı biz ifademizde belirttik. Kızım kaçırıldı mı, götürüldü mü, bir haber yok dedik. Bizim tek şüphelendiğimiz kişi o şahıs. Karakolda ifademizi aldıktan sonra biz eve geçtik. O şüphelendiğimiz şahsı da polisler alarak, ifadesini almışlar ve serbest bırakmışlar. Ne söylediğini bilmiyoruz. Bu adamı evli diye duyduk ancak kendisi evli değilim diyor. Kızımı nasıl kandırdığını da biliyorum, kızım bana her şeyi anlatı. Kızıma ben polisim, özel harekatçıyım, şu anda gizli görevdeyim diye kandırmış. Mahallede araba yıkayan bir insan” diye konuştu.

"Yavrumun Özgecan gibi olmasını istemiyorum"

3 gündür gidilecek, bakılacak her yere baktıklarını vurgulayan Ergan, "Bir anne olarak ne yapacağımı bilemedim. Ben Cumhurbaşkanımızdan, Başbakanımızdan, bütün yetkililerden yardım istiyorum. Sadece bir sesini duymak istiyorum. Yaşayıp, yaşamadığını bilmek istiyorum. Yavrumun Özgecan gibi olmasını istemiyorum. Ben sadece yavrumun sesini duyayım. Kurban olsun annesi. Kurban olayım annem ne olur geri gel evine. Bir sesini duyayım. Anne ben iyiyim, ben yaşıyorum diye beni ara. Kim ne derse desin benim canım sana feda. Sana yalvarıyorum ne olur gel. Ne olur benim kızımı geri getirin. Allah rızası için yardım edin. Tükendim bittim. Kızım benimle, babanla, ablanla konuşmak istemiyorsan bari teyzelerini, halalarını ara onlara ben iyiyim de. Babanda evine dönmeni istiyor. Kızım senin başına ne geldiyse gelsin ben kabul ediyorum. Kızım Tuğçe sana sesleniyorum. Baban da senin sesini duymak istiyor, yaşadığını bilmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

Kızında son dönemde bazı değişiklikler olduğunun da altını çizen Ergan, “Kızım açıktı normalde ama son dönemde kapandı. Evden dışarı çıkmaz oldu. İşe gidiyordu, işe gitmez oldu. O şahıs kızımın kafasını yıkadı. İşleri de o adam ona ayarlıyormuş hatta parasını bile o adam veriyormuş. Ben bunları duydum hayal kırıklığına uğradım. Bu konuyla ilgili de o şahısla görüştüm. Şahıs bana ben ona iyilik yapmak istedim, ben onu korumak istedim dedi. O şahıstan başka kimse aklıma gelmiyor. Kızımın başka biriyle görüştüğünü bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

Kıymet Gökçe - Koray Ünlü