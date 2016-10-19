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Granger: 'Euroleague’de Avrupa’nın en iyi takımları var'

Anadolu Efes’in başarılı oyuncusu Jayson Granger, Euroleague’de Avrupa’nın en iyi takımlarının bulunduğunu söyleyerek, “Her maçımız zorlu. Bütün maçlar için yüzde yüz hazır olmanız gerekiyor” dedi.

Granger: Euroleaguede Avrupanın en iyi takımları var

19 Ekim 2016 10:24
Granger: 'Euroleague’de Avrupa’nın en iyi takımları var' - Tıkla İzle

Anadolu Efes’in yıldız basketbolcusu Jayson Granger, THY Euroleague Medya Günü’nde İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirinin sorularını yanıtladı. Harika bir hazırlık dönemi geçirdiklerini belirten Granger, “Yeni oyuncularımızla birlikte takım kimyamızı oluşturmaya çalışıyoruz. Harika bir sezon bizi bekliyor.

“Yüksek seyahat bizi bekliyor”
Değişen THY Euroleague formatı hakkında da açıklamalarda bulunan deneyimli oyuncu, “Çok uzun bir sezon olacak. Yüksel sayıda seyahat bizi bekliyor ama bu yüzden kadrolar genişledi. 14, 15 oyunculu kadrolar kuruluyor. Basketbol severler ve oyuncular için harika bir sezon olacak” şeklinde konuştu.

“İki liginde aynı kuralda yönetilmesi gerkiyor””
THY Euroleague ve Spor Toto Basketbol Ligi’nde farklı kurallar uygulanacak olmasının kendilerini nasıl etkiler sorusuna Granger, şöyle cevap verdi:
“İki ligde aynı kurallarla yönetilmesi gerekiyor. Bana göre Euroleague daha fazla gösterişli hareketler, faullerle kesilmeyen oyun vaat ediyor. Umarım en yakın zamanda aynı düzleme gelirler.”

“Türkiye, Avrupa’nın en iyi ligi”
Spor Toto Basketbol Ligi’nin Avrupa’nın en iyi ligi olduğunu vurgulayan Granger, “NBA’den, İspanya Ligi’nden gelen yetenekli, atletik oyuncular var. Böyle bir ligi en iyi yere koymama gibi bir şansınız yok” diye konuştu.

“Bütün maçlarda hazır olmalıyız”
Euroleague’de Avrupa’nın en iyi takımlarının bulunduğunu ifaden eden başarılı oyuncu, “Her maçınız zorlu. Ama geçen senenin finalistleri CSKA Moskova ve Fenerbahçe en güçlü adaylar. Bütün maçlar için yüzde yüz hazır olmanız gerekiyor” dedi.

“Perasovic, savunma temelli basketbol oynatıyor”
Yeni başantrenörleri Velimir Perasovic hakkında da konuşan Granger, “Koç Perasovic, savunma temelli, yüksek tempo basketbollu bir sistemde çalıştırıyor. Bizde hızla bu sisteme alışmaya çalışıyoruz. Başarılı olacağımıza inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Bu sezon daha istikrarlı olmak istiyorum”
Geride kalan sezonda düşüşlerin olduğu bir dönem geçirdiğini belirten 27 yaşındaki basketbolcu, “Bu sezon daha istikrarlı, daha iyi bir oyun hedefliyorum. Takım olarak da en büyük hedefimiz katıldığımız bütün kulvarlarda başarılı olmak” şeklinde konuştu.

Doğan Gündoğdu - Oğuzhan Ort 

 

Etiketler: Anadolu Efes, Jayson Granger


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