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Grevler Lufthansa'yı sarstı

Alman havayolu şirketi Lufthansa ile Pilot Sendikası Cockpit arasındaki iş görüşmesinden beş yıldır anlaşma sağlanmadığı için pilotların ve kabin çalışanlarının Çarşamba günü başlattıkları grev Cumartesi gününe kadar uzatıldı.

Grevler Lufthansayı sarstı

25 Kasım 2016 16:25

Alman havayolu şirketi Lufthansa pilotların ve kabin çalışanlarının Çarşamba günü başlattıkları grev uzatıldı. Üç günlük grev yüzünden Lufthansa uzun ve kısa mesafeli uçuşlar dahil 2 bin 616 uçuşu gerçekleştiremezken, uçuşlardan dolayı mağdur olan yolcu sayısının 315 bin olduğu açıklandı. Grevin Lufthansa'ya milyonlarca Euro'luk maddi zarara mal olduğunu açıklayan Lufthansa, anlaşmaya yanaşmayan Cockpit sendikasının suçlayarak yolcuların sendikaya tazminat davası açmalarının mümkün olduğunu açıkladı. Bugünkü grevde iç uçuşlar etkilenirken, Cumartesi grevinde uzun mesafeli uçuşların yapılmayacağı açıklandı.
Cockpit Bendikası 5 bin 400 pilota uygulanacak ücret artışı ve çalışma şartlarının iyileştirilmesini Pilotlara gelecek beş yıl içinde yüzde 22 oranında ücret artışı talep ediyor. Yıllık 32 Milyar Euro'luk cirosu bulunan Lufthansa'da 119 bin kişi çalışıyor.

Lufthansa 2015 yılında 107 milyon yolcu taşıdı. 

Mehmet Koca

Etiketler: Lufthansa


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