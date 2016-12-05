Diğer
Kategoriler

Grip deyip geçmeyin, aşı olup önlem alın

Son zamanlarda medyada çeşitli kişilerin gerek grip hastalığının önemini azaltma, gerekse de aşılarla ilgili yanlış ve yanıltıcı bilgiler vererek halkı yanlış yönlendirdiği tespiti üzerine; Türkiye’nin alanlarında söz sahibi 14 Tıp Derneği 6 Aralık’ta İstanbul’da bir araya geliyor.

Grip deyip geçmeyin, aşı olup önlem alın

05 Aralık 2016 15:52

Sağlık Bakanlığı özellikle risk altındaki bireylerde ciddi sağlık problemlerine ve ölüme neden olabilen grip hastalığının önemi ve grip aşısı yaptırılması konusunda uyarılar yapıyor. Dünyada her yıl yaklaşık 1,5 milyar kişi grip hastalığına yakalanıyor. Dünya Sağlık Örgütü’ne göre, bu kişilerin 2-3 milyonu hastaneye yatacak kadar ağır grip geçirmekte ve yaklaşık 500 bin kişi grip nedeniyle yaşamını kaybediyor. Grip ciddi bir solunum yolu enfeksiyonu. Özellikle yaşlılarda ve altta yatan kronik hastalığı olanlarda ölümcül sonuçlar doğurabilir. Bu kişiler gribe karşı mutlaka aşı olmalıdır. 65 yaş üstü bireylerde yapılan araştırmalarda, grip aşısının gribin tetiklemesiyle ortaya çıkan ölümlerin yüzde 70 ile yüzde 80 oranında azaldığı kanıtlanmıştır. Aşının koruması 2 hafta içinde başlar, aşı için en uygun mevsim sonbahar ve kış aylarıdır.

Destekleyen dernekler şöyle: "Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu, Akademik Geriatri Derneği, Halk Sağlığı Uzmanları Derneği, Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği, Türk Gastroenteroloji Derneği, Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği, Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği, Türk Kardiyoloji Derneği, Türk Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği, Türk Nefroloji Derneği, Türk Nöroloji Derneği, Türkiye Romatoloji Derneği, Türk Tıbbi Onkoloji Derneği, Türk Toraks Derneği".

Etiketler: Dünya Sağlık Örgütü, grip aşısı, Sağlık Bakanlığı, Türkiye


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

SAĞLIK VİDEO GALERİ
SAĞLIK FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 11°C

  • Ankara

    Ankara 6°C

  • İzmir

    İzmir 13°C

  • Bursa

    Bursa 11°C

  • Trabzon

    Trabzon 7°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç