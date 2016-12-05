Sağlık Bakanlığı özellikle risk altındaki bireylerde ciddi sağlık problemlerine ve ölüme neden olabilen grip hastalığının önemi ve grip aşısı yaptırılması konusunda uyarılar yapıyor. Dünyada her yıl yaklaşık 1,5 milyar kişi grip hastalığına yakalanıyor. Dünya Sağlık Örgütü’ne göre, bu kişilerin 2-3 milyonu hastaneye yatacak kadar ağır grip geçirmekte ve yaklaşık 500 bin kişi grip nedeniyle yaşamını kaybediyor. Grip ciddi bir solunum yolu enfeksiyonu. Özellikle yaşlılarda ve altta yatan kronik hastalığı olanlarda ölümcül sonuçlar doğurabilir. Bu kişiler gribe karşı mutlaka aşı olmalıdır. 65 yaş üstü bireylerde yapılan araştırmalarda, grip aşısının gribin tetiklemesiyle ortaya çıkan ölümlerin yüzde 70 ile yüzde 80 oranında azaldığı kanıtlanmıştır. Aşının koruması 2 hafta içinde başlar, aşı için en uygun mevsim sonbahar ve kış aylarıdır.

Destekleyen dernekler şöyle: "Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu, Akademik Geriatri Derneği, Halk Sağlığı Uzmanları Derneği, Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği, Türk Gastroenteroloji Derneği, Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği, Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği, Türk Kardiyoloji Derneği, Türk Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği, Türk Nefroloji Derneği, Türk Nöroloji Derneği, Türkiye Romatoloji Derneği, Türk Tıbbi Onkoloji Derneği, Türk Toraks Derneği".