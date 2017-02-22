Yaşadığı rahatsızlık nedeniyle zor günler geçiren ve babasından yapılan karaciğer nakli ile yaşama tutunmaya çalışan 5 yaşındaki minik Yağmur tedavi gördüğü KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'nde iyileşmeyi bekliyor.

Çocuğunu 2016 yılı Haziran ayında geçirdiği basit bir gribal enfeksiyon ve ateş nedeniyle Kelkit Devlet Hastanesi'ne tedavi için götürdüğünü ve o andan itibaren hayatlarının karardığını kaydeden baba Murat Şimşek "Doktorun yazdığı 3x20 CC ilacı hemşireler 3x200 CC olarak uygulamışlar. Burada ihmal sonucu kızıma fazla oranda ilaç ve serum verildi. Tam 10 katı ilaç vermişler. Kızımın bundan dolayı karaciğeri iflas etti. Buradan kızımı KTÜ Farabi Hastanesi’ne götürdük burası da daha sonra İzmir’e sevk etti. İzmir’de çocuğuma benden karaciğer nakli yapıldı. Çocuk ilk birkaç ay durumu iyiyidi son iki üç aydır ise sağlığı yeniden bozuldu. Karaciğer enzimleri sürekli yükseldi. Hiç hastaneye gitmeyen hastane görmeyen bir çocuk artık sürekli hastanelerde olmaya başladı. Sürekli ilaç, sürekli kan alımı bu şekilde devam ediyoruz. Çocuğum şu an 5 yaşında. Sağlık görevlilerinin vermiş olduğu yanlış dozdaki ilaç çocuğun karaciğerini iflas ettirdi. Hastaneye halbuki basit bir gribal enfeksiyon için götürmüştük” dedi.

"Sanki ödüllendirildiler"

Karaciğer nakline rağmen çocuğunun durumunun bir türlü düzelmediğini kaydeden Şimşek, “Şu an çocuğumun durumu ne çok iyi, ne çok kötü de değil. Doktorlar da kesin düzelir diye bir şey söyleyemiyor. Karaciğer naklinden sonra sıkıntısı çıkmaz diye düşündük ancak çocuk bir türlü düzelemedi. Bu hususta açılmış bir dava da var. Açılmış olan davaya baktığımda davada ihmali olan baş suçlu hemşirelerin sadece görev yerlerinin değiştirildiği daha iyi noktalarda ödül babında görev yaptıklarını gördük. Doktora hiçbir şekilde dokunulmadı. Kaymakamlık soruşturma izni vermedi. Bana göre hemşireler kadar doktor da suçlu. Konuyla ilgili bize hemşireler açığa alındığı söylendi ancak hiç birinin açığa alınmadığını normal görevine devam ettiğini öğrendik. Bu olayın ardından beni ne hastaneden ne de başka yerden arayıp "geçmiş olsun" bile demediler. Bu durum bizi daha da üzdü” şeklinde konuştu.

"Yüksek dozdaki ilaç karaciğer yetmezliğine sebep olmuş"

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Çocuk Gastroenteroloji Hepatoloji ve Beslenme Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Murat Çakır da çocuğun kendilerine akut karaciğer yetmezliği ile geldiğini belirterek ”Çocuk bize akut karaciğer yetmezliği ile geldi. Geldiğinde genel durumu çok iyi değildi. Acil nakil yapılması gerekiyordu. Biz gerekli tetkikleri yaptıktan sonra gerekli merkezlerle görüşerek hemen nakil yaptırdık. Ağır bir karaciğer yetmezliği vardı. Babasından karaciğer nakli yapıldı. Hastamız günlük hayatımızda çok sık kullandığımız 'parasetamol' içeren ilaçlar çocukların ateş düşürülmesinde kullanılır. Biraz yüksek doz almıştı buna bağlı karaciğer yetmezliği gelişmiş. Geldiğinde genel durumu çok ağırdı. Nakil hayat kurtarıcı. İnşallah nakille ilgili bir problemi çıkmazsa bundan sonra yeni karaciğeriyle sağlıklı bir şekilde yaşar” diye konuştu.

Öte yandan Kelkit Devlet Hastanesi yetkilileri, yargıya intikal etmiş konuyla ilgili açıklama yapmak istemediklerini söylerken, olaya adı karışan sağlık personelleri hakkında soruşturma açıldığını ifade ettiler.

Bekir Koca - Ozan Köse