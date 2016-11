Antalya Expo Center’da kapılarını 16’ıncı kez tarım firmaları ile ziyaretçilere açan Growtech Eurasia Sera, Tarım, Ekipmanlar ve Teknolojileri Fuarında, Amerika'dan Afrika'ya, Asya'dan Avrupa'ya uzanan çeşitlilikte 22 farklı ülkeden 700'den fazla ulusal ve uluslararası katılımcı ve 80 bin ziyaretçi hedefleniyor. Bu yıl en büyük fuar alanına ulaşan Growtech Eurasia, sektör için her yıl ortalama 550 milyon dolarlık iş hacmi oluşturuyor.

Dünyanın en büyük fuarı olmaya aday

UBM EMEA Fuarcılık Grup Direktörü Engin Er, Growtech Eurasia fuarının Türkiye’nin en büyük tarım fuarı olduğuna dikkat çekerek, "Bu yıl fuar alanımızı büyüttük 50 bin metrekareye yükselttik. Sadece Türk değil farklı ülkelerden katılım var. 500 den fazla firma katılıyor bu firmaların yüzde 75-80’i yabancı firma. Onlar buraya gelerek hem Türk pazarına hem de 80 ülkeden gelen yabancı firmalarla ticari işbirlikleri gerçekleştiriyorlar. Burası tarım sektörünün ortak ticaret platformu diyebiliriz. Fuar alanı yüzde 25 civarında büyüdü ama ona rağmen hala sığamadık ve dışarı çadır kurmak zorunda kaldık. Artarak devam eden bir katılım var" dedi. Fuar alanını 4 bölüme ayırdıklarını belirten Er, fuarda çiftçilere çok çeşitli ürün tanıtım imkanının olduğunu da kaydetti.

Hanımların işi kolaylaşacak

4 gün sürecek fuarda, ampul şeklinde sarı domates, mor biber ve tek kesimlik marul gibi ürünler ziyaretçilerin dikkatini çekiyor. Bunlardan en çok rağbet gösterileni ise kadınların işini epey kolaylaştıracağa benzeyen 'Salanova Marul' oldu. Tek kesimde yüzlerce eşit parçaya dönüşüp salata haline gelen marul hakkında bilgiler veren Deniz Karayol, "Bu marulun özelliği bir kelleden tek kesim noktasıyla 150-200’ün üzerinde yaprak elde ediyorsunuz. Bu yaprakları tekrar kesmenize gerek yok. Dolayısıyla fazla kesimden kaynaklanan vitamin kaybını engelmiş oluyoruz. Ve marulun yarısını kullanarak diğer yarısını daha sonraki kullanımlar için muhafaza edebiliyorsunuz. Bir diğer özelliği ise diğer marul çeşitlerine göre daha gevrek, sulu ve lezzetli yapıda olması. Bayanlara en büyük avantajı bu marulun yarısını dolaplarında saklamaya devam edebilirler" dedi.

Yeşilbiber rafa kalkabilir

Fuarda dikkat çeken diğer bir ürün ise 2014 yılında üretilen Türkiye tescilli mor biber oldu. Mor sivribiberin antioksidan ve c vitamin yönünden yeşilbibere nazaran daha fazla olduğuna dikkat çeken Hüseyin Serkan Yıldırım, Demre sivrisi olarak geçen mor biberin, üretici ve tüketici için yararlı olduğuna vurgu yaptı. Yıldırım, "Biberde C vitamini antioksidan oranı yeşilbibere nazaran kat kat fazla. Biliyorsunuz biberde C vitamini özelliği var. Bunun C vitamini oranı da yeşilbibere göre de kat kat oldukça fazla. Sağlık yönünden insanların ilaçlardan uzaklaştırıp alternatif ürün arayanlar için özel bir ürün" diye konuştu.

Yıldırım, Türkiye ve dünyada biberin en büyük sorunu olan tomato spotted wilt virusüne karşı mor biberin dayanıklı olduğunu belirterek, üreticiyi de bu konuda düşündüklerini kaydetti.

Suat Metin - Harun Erdoğdu