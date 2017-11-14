Grup İmera büyük beğeni kazandı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen Kasım Kültür Sanat Etkinlikleri Karadeniz müziğinin sevilen gruplarından İmera konseri ile devam etti. Sakarya Üniversitesi Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen konsere çok sayıda dinleyici katıldı. Grup İmera; konserde sevilen şarkılarının yanı sıra, kendilerine has yorumları ile seslendirdikleri eserlerden oluşan geniş bir repertuarı Sakaryalıların beğenisine sundu. Üstün sahne performansı ile salonu dolduran müzikseverlerin büyük beğenisini kazanan Grup İmera, konserin sonunda uzun süre ayakta alkışlandı.