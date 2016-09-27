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GTÜ'de doktora öğrencileri yarışacak

GTÜ'nün doktora öğrencileri 3 dakika içerisinde bir slayt kullanarak, uzman olmayan kişilere doktora çalışmalarını anlatacak.

GTÜde doktora öğrencileri yarışacak

27 Eylül 2016 13:48

Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) tarafından yapılan '3 Dakikalık Doktora Tezi Yarışması' artık gelenekselleşiyor. Lisansüstü eğitimde doktora aşamasına gelen 15 doktora öğrencisi 28 Eylül Çarşamba günü jüri karşısında ter dökecek. GTÜ İşletme Amfisinde 10.30'da yapılacak olan 3 Dakikalık Doktora Tezi Yarışmasına; Gazeteci-Yazar ve TV Programcısı Abbas Güçlü, Kale Grubu Başkan Yardımcısı Teknik ve Kimya Grubu Başkanı Osman Okyay, Gazeteci-TV Programcısı Deniz Bayramoğlu ve Gazeteci-Haber Programcısı Buse Biçer, jüri üyeleri olarak katılacağı kaydedildi.

Yarışmacılar doktora tezlerini anlatırken bir slayt (animasiyonsuz) kullanacak. Etkinlik; 'Kapsam ve İçerik' yönünden özgünlüğü ve uygulanabilirliği, 'İlgi uyandırma ve İletişim' yönünden etkili bir sunum gerçekleştirebilmesi kriterleri dikkate alınarak değerlendirilecek. The University of Queensland tarafından başlatılmış olan ve artık dünya çapında yapılan '3 Dakikalık Doktora Tezi Yarışması' Türkiye’de ilk defa Gebze Teknik Üniversitesi tarafından 2015 yılında gerçekleştirilmişti. 

Etiketler: gebze teknik üniversitesi


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