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Gülben Ergen 35'inci anaokulunu Ordu’da açtı

Sanatçı Gülben Ergen’in kurucusu ve başkanı olduğu Çocuklar Gülsün Diye Derneği’nin Kont ve Akan ailelerinin bağışlarıyla yaptığı 35'inci anaokulu Ordu’da açıldı.

Gülben Ergen 35inci anaokulunu Orduda açtı

11 Ekim 2016 15:17

Ordu’nun Altınordu ilçesi Hicabi Çelebi İlkokulu bahçesinde düzenlenen törene, Çocuklar Gülsün Diye Derneği Başkanı sanatçı Gülben Ergen’in yanı sıra Ordu Vali Yardımcısı Ahmet Arık, İl Milli Eğitim Müdürü Şaban Karataş, Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş ile öğretmenler, çocuklar ve veliler katıldı. Törene okulu yaptıran Kont ve Akan aile fertleri çocuklarıyla birlikte katıldı.

Gülben Ergen, tören alanına gelişinde büyük coşkuyla karşılandı. Veliler ve öğrenciler Ergen’le fotoğraf çektirmek için birbiriyle yarıştı. Törende minik öğrenciler horon gösterisi yaptı.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende konuşan Gülben Ergen, Ordu’nun Altınordu ilçesinde açılışını yaptıkları okulun Türkiye genelinde yaptıkları 35’inci anaokulu olduğunu belirtti. Ergen, okulu yaptıran Kont ve Akan ailelerinin bu davranışlarıyla anne-babalarının hatırasını yaşatmak için herkese büyük bir ders verdiğini vurguladı.

"Bu destekler yarınlarımızı her zaman çok güçlü kılacaktır"
Törende konuşan Ordu Vali Yardımcısı Ahmet Arık da, Kont ve Akan ailelerine ve sanatçı Gülben Ergen’e teşekkür etti. Arık, "Devletimiz, hükümetimiz yoğun bir şekilde eğitim programlarına önem veriyor. Türkiye’de en fazla bütçeyi Milli Eğitim Bakanlığı alıyor ama yine de yeterli gelmiyor. İşte bu tür eğitim kurumlarının yapılmasında hayırseverlerimizin destek olmalarını bekliyoruz. Bu destekler yarınlarımızı her zaman çok güçlü kılacaktır" diye konuştu.
Konuşmaların ardından Ordu Vali Yardımcısı Ahmet Arık, Gülben Ergen’e teşekkür plaketi verdi. Plaket töreninin ardından kurdelenin kesilmesi ile ‘Çocuklar Gülsün Diye-Dr. Melek Aynur Odabaş-Dr. Erdal Odabaş Anaokulu’nun açılışı gerçekleştirildi. Açılışın ardından Gülben Ergen, Kont ve Akan ailesi anaokulunu gezdi, çocuklarla sohbet etti.
Sanatçı Gülben Ergen, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, "Çok gururluyuz. 5 seneye 35 anaokulu sığdırdık. Ve bu okulların hepsini Milli Eğitim Bakanlığı’na devrettik. Amacımız inşallah Allah izin verirse ömrümüz olursa Türkiye’nin 81 iline 81 anaokulu yapmak. 36'ncı anaokulumuz Fatsa ilçesinde olacak. Ordu’da iki anaokulumuz var. Bazı yerler özeldir, Ordu da bunlardan biridir" ifadelerini kullandı. 

Metin Akyürek 

Etiketler: Çocuklar Gülsün Diye Derneği, Gülben Ergen, ordu


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