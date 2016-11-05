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Gülben Ergen Fatsa’da anaokulu açtı

Ordu'nun Fatsa ilçesinde Çocuklar Gülsün Diye Derneği tarafından yapımı tamamlanan Çocuklar Gülsün Diye Anaokulu, ünlü sanatçı Gülben Ergen’in katıldığı programla açıldı.


05 Kasım 2016 14:23

Fatsa’da Çocuklar Gülsün Diye Derneği tarafından yapılan Fatsa Yalıköy Çocuklar Gülsün Diye Anaokulu, düzenlenen törenle açıldı. Törene sanatçı Gülben Ergen, Vali Yardımcısı Ahmet Arık, Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürü Cem Gençoğlu, Fatsa Kaymakamı Mehmet Yapıcı, Fatsa Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Eroğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ekrem Cinoğlu, çocuklar ve aileler katıldı. Törende Gülben Ergen, “Fatsa ilçemizde 36. okulumuzu açtık. Fatsa’da olmaktan son derece memnunum. 5 yılda derneğimiz 36 okul açtı. Ülkemizin çok hassas zamanlardan geçtiği bir dönemdeyiz. Açılışlarımızı durdurmak, çalışmalarımızı ertelemek yerine inadına daha fazla çalışarak okul öncesi eğitimin önemini vurgulayarak, daha fazla anaokulu açarak asil Türk bayrağının önünde açılışlarımızı yapıyoruz. Anneleri, kadınları yanımıza alarak her şeye ve herkese rağmen bölünmeden bu topraklarda yaşayacağımızı anlatıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nde biz o kadar kıymetli, o kadar güzel değerlerin parçasıyız ki sözüyle, özüyle, misafirperverliği, vicdanı ve merhameti bir başkadır. Biz burada balonlara güzel açılışlar yaparken hala ağlayan ve ağlatılan çocuklar var” dedi.

Fatsa İlçe Milli Eğitim Müdürü Ekrem Cinoğlu ve Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürü Cem Gençoğlu da törende birer konuşma yaptı. Konuşmaların ardından sanatçı Gülben Ergen’e günün anısına plaket takdim edildi. Protokol üyeleri ile birlikte anaokulunun açılış kurdelesini gezen Gülben Ergen çocuklarla yakından ilgilenirken, bol bol hatıra fotoğrafı da çektirdi.  

Ahmet Altay

Etiketler: fatsa, Gülben Ergen


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