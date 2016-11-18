2014 yılında dünyaevine giren şarkıcı Gülben Ergen ile Erhan Çelik boşanıyor.

Erhan Çelik Twitter hesabından yaptığı açıklamada:

"Bugün çıkan haberlerle ilgili doğru bilgiyi birinci elden alabilmeniz adına aşağıdaki duyuruyu sizinle paylaşmak istedim.

Kendisine büyük sevgi, saygı ve sadakatle bağlı olduğum Sayın Gülben Ergen hanımefendi ile güzel başlayan evliliğimizi son dönemde bir hayli yıprattık ve tükettik. Bu nedene doğru tercihin yollarımızı ayırmak olduğunu düşünüyorum. Kendimizi daha fazla birlikte yaşamaya zorlamanın doğru olmayacağından hareketle mahkemeye başvurumu yaparak boşanma davası açtım. Her ikimizin de yolunun hayırlı ve açık olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Erhan Çelik'in yaptığı açıklamanın ardından bir açıklama da Gülben Ergen tarafından yapıldı.

Ergen Instagram hesabından şu açıklamada bulundu: "Yoluma tek başıma devam etmeye karar verdiğim doğrudur...Kararım en hayırlısıdır... Bundan sonra yolum hep aydınlık ve ışıklıdır. Olan her ne ise benim ve oğullarım için en hayırlı olandır."