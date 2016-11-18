Diğer
Kategoriler

Gülben Ergen ile Erhan Çelik boşanıyor

Gülben Ergen ve Erhan Çelik boşanacaklarını sosyal medya hesaplarından duyurdular.

Gülben Ergen ile Erhan Çelik boşanıyor

18 Kasım 2016 20:21

2014 yılında dünyaevine giren şarkıcı Gülben Ergen ile Erhan Çelik boşanıyor.

Erhan Çelik Twitter hesabından yaptığı açıklamada:

"Bugün çıkan haberlerle ilgili doğru bilgiyi birinci elden alabilmeniz adına aşağıdaki duyuruyu sizinle paylaşmak istedim.

 Kendisine büyük sevgi, saygı ve sadakatle bağlı olduğum Sayın Gülben Ergen hanımefendi ile güzel başlayan evliliğimizi son dönemde bir hayli yıprattık ve tükettik. Bu nedene doğru tercihin yollarımızı ayırmak olduğunu düşünüyorum. Kendimizi daha fazla birlikte yaşamaya zorlamanın doğru olmayacağından hareketle mahkemeye başvurumu yaparak boşanma davası açtım. Her ikimizin de yolunun hayırlı ve açık olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Erhan Çelik'in yaptığı açıklamanın ardından bir açıklama da Gülben Ergen tarafından yapıldı.

Ergen Instagram hesabından şu açıklamada bulundu: "Yoluma tek başıma devam etmeye karar verdiğim doğrudur...Kararım en hayırlısıdır... Bundan sonra yolum hep aydınlık ve ışıklıdır. Olan her ne ise benim ve oğullarım için en hayırlı olandır."

Etiketler: Erhan Çelik, Gülben Ergen


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

MAGAZİN VİDEO GALERİ
MAGAZİN FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 17°C

  • Ankara

    Ankara 13°C

  • İzmir

    İzmir 19°C

  • Bursa

    Bursa 19°C

  • Trabzon

    Trabzon 15°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!