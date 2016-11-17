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Gülbey: “Ermenistan PKK’ya bomba taşıyor”

Uluslararası Asılsız Ermeni İddialarıyla Mücadele Derneği (ASİMDER) Genel Başkanı Göksel Gülbey, Mersin Limanından yük alıp Türkiye üzerinden transit nakliyat yaparak Gürcistan veya İran’dan geçerek Ermenistan’a ayda 10 TIR’ı aşkın amonyum nitratlı gübre taşıdığını iddia etti.


17 Kasım 2016 11:47

Ermenistan’ın işgal ettiği Azerbaycan toprağı Karabağ’da PKK kampları kurdurduğunu ve Kars, Iğdır ve İran üzerinden Van sınırından geçirttiği amonyum nitratlı gübreleri Türkiye’deki eylemlerde kullansın diye PKK’ya teslim ettiğini söyleyen ASİMDER Genel Başkanı Gülbey, “Ermenistan Devlet yetkilileri ve özellikle diaspora bakanlığı hem Avrupa’daki hem de Türkiye’deki başta PKK olmak üzere diğer terör örgütleri ile gizli bir şekilde işbirliği yapmaktadır. Bu konuda ulusal basına yansımış binlerce açıklama ve belgeler vardır. Ermenistan, PKK’ya lojistik destek vermektedir. Bunlar silah, eğitim ve Avrupa’ya vize yardımı yapıyor, Avrupa’daki büyükelçilikleri aracılığı ile şimdilerde ise gemilerle Mersin Limanına gelen amonyum nitrat gübre yüklerini Ermenistan plakalı TIR’lara yükleyerek transit geçişli olduğu için Türk gümrükleri ve polisi tarafından aranamayan araçlar Gürcistan veya İran üzeri Ermenistan’a taşınıyor. Ermenistan nüfusu ve yaptığı tarım yüzdeleri belliyken, bu kadar amonyum nitrat gübreyi nerede kullandığını anlayamıyoruz” dedi.

Ermenistan’ın PKK ile stratejik ortaklık yaptığını dile getiren Gülbey, “PKK’a ve diğer terör örgütlerinin Türkiye’nin çeşitli şehirlerinde yaptığı yüksek tonajlı bombalar için kullandığı amonyum nitrat gübrelerini Ermenistan’ın Mersin Limanından taşıdığı bu amonyum nitrat gübreleri olduğu konusunda duyumlarımız var. Ermeni Devletinin ve lobisinin Türkiye’nin Doğu Anadolu ve Güneydoğu bölgelerinde devlet kurma hayallerinin olduğunu biliyoruz. Bu hayali gerçekleştirmek için PKK ile stratejik ortaklık yaptığı bilinmektedir. Ermenistan’ın ihtiyacından fazlası amonyum nitrat gübre taşıması ve bu fazla olan kısmını sınırımızdan kaçak şekilde geçiren terör örgütleri; ülkemizde silahlı kuvvetleri, emniyet güçleri ve sivil halk için de bomba olarak kullandıkları endişe oluşturmaktadır” ifadelerini kullandı.
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığını bu konuda uyaran Gülbey, “Mersin Limanında yapılan yüklemeler ve gümrüklerimizde işlem yapan bu Ermenistan plaklı TIR’lar veya taşıma ihalesi alan Türk şirketlerine ait TIR’lar, bu bakanlıklarımıza bağlı birimlerce incelenmelidir. Aksi halde ülkemizde ne kadar gübre ve tüp satışlarına kontrol ve yasaklama getirirseniz yeterli olmayacaktır” şeklinde konuştu. 

Etiketler: Ermenistan, pkk


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