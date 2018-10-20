Güle oynaya hırsızlık yapan hırsızlar tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki 4 ayrı iş yerinden hırsızlık olaylarının faillerini belirlemek için geniş çaplı araştırma başlattı. Soyulan iş yerlerindeki görüntüleri inceleyen Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 3 kişi oldukları kameralarca kaydedilen hırsızların kimliğini belirlemek için adım adım iz sürdü. Uzun soluklu bir saha araştırması yapan polis ekipleri, güzergahlardaki onlarca güvenlik kamerasından alınan 15 saatlik görüntüyü kare kare inceledi. Polis ekipleri, hummalı çalışmanın sonucunda hırsızlık şebekesinin üyelerinin eşkallerine ulaştı. Polis ekiplerinin, eşkallerine ulaştığı şebeke elamanlarının kimliklerini belirlemesi ise uzun sürmedi. E.Ş. (20), E.B. (20) ve S.P. (19) isimli şüpheliler, farklı adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.

Elbistan polisi, şüphelileri gözaltına almadan kısa bir süre önce Ekinözü ilçesinde bir marketten de 60 bin lira değerinde sigara ve bir miktar para çalındı. İlçedeki en büyük hırsızlık olayının şüphelilerinin, soyguna giderken oynamaları ve sigara dolu kutuları taşımaları, güvenlik kameralarınca anbean kaydedildi. Ekinözü ilçesinin Şair Abdurrahim Karakoç Caddesi üzerinde bulunan bir marketin camını kaldırım taşı ile kıran kapüşonlu ve yüzleri maskeli hırsızlar, iş yerinden piyasa değeri 60 bin lira olan 4 bin 600 paket sigara ile bin TL para çalarak kayıplara karıştı. İş yeri sahibi, sabah saatlerinde marketine geldiğinde soygunu fark ederek hemen Ekinözü İlçe Emniyet Amirliği ekipleri ile temasa geçti. Olay yerine gelen polis ekipleri, ilk etapta çevredeki güvenlik kameralarını ve şehir polis kameralarından alınan görüntüleri inceledi. Güvenlik kameralarının incelenmesi esnasında, tek farı yanmayan bir otomobilin, iş yeri çevresinde dolaştığı görüldü. Bu görüntünün, hırsızlıkla ilgili ilk ipucu olabileceğini değerlendiren polis ekipleri, araştırmayı derinleştirdi. Aracın dolaştığı güzergahlardaki iş yerlerinden olay saati ile öncesi ve sonrasındaki görüntüleri alan Ekinözü İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, otomobilin plakasını belirleyerek araştırmaya başladı.

Aynı marka ve renkteki başka bir otomobilin plakasını değiştirdikleri belirlendi

Söz konusu otomobilin, Elbistan'dan Ekinözü ilçesine giriş yaptığı kameralardan tespit edildi. Otomobilin Elbistan'dan geldiğinin belirlenmesi üzerine Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü ile eldeki deliller ve bilgiler paylaşıldı. İçinde 4 kişi bulunan ve tek farı yanmayan aracın, Elbistan'daki kameralara takılıp takılmadığı sistemden kontrol edildi. Kameraya yansıyan plakadan yola çıkarak aracın sahibine ulaşıldı. Araç sahibinin adresine giden polis ekiplerinin öğrendiği detay ise, hırsızlık şebekesinin, yakalanmamak için nasıl profesyonelce hareket ettiğini ortaya koydu. Şahısların kullandıkları araçla aynı marka ve renkteki başka bir otomobilin plakasını değiştirdiği belirlendi. Şebekenin, hırsızlığı gerçekleştirdikten sonra orijinal plakaları değiştirerek polisten gizlenme yoluna gittikleri bilgisi elde edildi.

Şebeke üyelerinin kullandıkları aracın gerçek plakası veya plakasız olarak Elbistan'a giriş yapabileceği değerlendirilerek, Elbistan'ın 3 ayrı giriş noktasında bulunan şehir polis kameraları inceledi. Hırsızlıkta kullanılan otomobille aynı marka olan toplam 357 adet otomobil tek tek incelendi. Sol farı yanmayan araçlar üzerinde özellikle duran polis ekipleri, 10 saatlik incelemenin ardından hiçbir bilgiye ulaşamadı. Aracın yakıt almış olabileceğini düşünen polis ekipleri, Elbistan ve Ekinözü'ndeki akaryakıt istasyonlarının sistemini mercek altına aldı. Polis ekiplerin hummalı çalışmanın sonucunda sol farı yanmayan ve üzerinde gerçek plakası olmayan otomobilin, hırsızlık gecesi Elbistan'daki bir akaryakıt istasyonundan yakıt aldığını belirledi.

Yakıt alırken eşkalleri belirlendi

Yakıt alımı sırasında güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri inceleyen polis ekipleri, araçtaki kişilerin eşkallerini belirledi. Söz konusu şüpheliler E.Ş. (20), E.B. (20) ve S.P.'nin (19), Elbistan ilçesindeki 4 ve Afşin'deki 1 iş yerinden hırsızlık olayının faili olduğu da yapılan incelemede ortaya çıktı. Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğünde gözaltında tutulan şüphelilerin verdiği ifade doğrultusunda hırsızlıkta kullanılan aracı bulmak için çalışma başlatıldı. Devriye gezen ekipler, söz konusu aracı, Hulusi Efendi Bulvarı'nda park halinde buldu. Araçta yapılan aramada, Ekinözü'ndeki marketten çalındığı değerlendirilen bir miktar sigara ele geçirildi.

Elbistan, Ekinözü ve Afşin ilçelerindeki toplam 6 ayrı iş yerinden hırsızlık olayına karıştıkları gerekçesiyle hakim önüne çıkarılan 3 zanlı, tutuklanarak Elbistan E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.