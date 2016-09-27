FETÖ/PDY darbe girişimi sonrası tüm yurtta olduğu gibi Turgutlu’da da soruşturmalar devam ederken, Turgutlu’da gözaltına alınan Fetullah Gülen’in yeğeninin kocası Mehmet Türk, 5 kişiyle birlikte adliyeye getirildi. Adliyede hakim karşısına çıkan Türk, Mehmet Ö., Abdullah I., Ramazan B. ve Muhsin G. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

“FETÖ’nün Allah cezasını versin”

16 Eylül akşamı İstanbul Atatürk Havaalanından Paris’e kaçmak isterken yakalanan Mehmet Türk adliye çıkışı yine FETÖ’cülere beddua okudu. İlk sağlık kontrolünü çıkışında gazetecilere, “İyi çekin, FETÖ’cülerin Allah belasını versin” diyen Türk adliye girişinde de,”İyi çekin yakışıklı çıkayım” ifadelerini kullandı. Hakim karşısına çıkan ve tutuklanan Türk çıkışta, “Ne kadar FETÖ’cü varsa Allah cezasını versin. İnşallah suçlular ortaya çıkar” dedi.