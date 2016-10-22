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Gülen’in sağ kolunun villasına operasyon

Aksaray’da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen’in sağ kolu olduğu tespit edilen Özcan Keleş’in villasına operasyon düzenlendi. Operasyonda duvarlarda ve zeminlerde gizli çelik para kasaları bulundu.

Gülenin sağ kolunun villasına operasyon

22 Ekim 2016 12:10
Gülen’in sağ kolunun villasına operasyon - Tıkla İzle

Operasyon sabah erken saatlerde gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında inceleme ve soruşturmalarını sürdüren İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, sosyal medyada yayınlanan terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen’in sağlık kontrolünden geçirilmesi görüntüsünde yer alan Özcan Keleş’in Aksaraylı olduğunu ve yıllardır İngiltere’de yaşadığını belirledi. Keleş’in, Gülen’in sağ kolu olduğunu ve Aksaray’da bir villasının olduğunu tespit eden polis, yaptığı araştırmaların ardından sabah erken saatlerde operasyon için düğmeye bastı. Meydan Mahallesi Şehit Polis Salim Avcıoğlu Sokak’ta bulunan 3 katlı villaya düzenlenen operasyona çok sayıda polis ekibi katıldı. Villada kimsenin olmaması üzerine polis çilingir marifeti ile kapıyı açtırarak içeri girdi. Evde geniş çaplı arama yapan polis ekipleri, zemin kattaki odaların zemininde gizli çelik para kasaları olduğunu, diğer katlarda ise tüm odaların duvarlarında gizli çelik para kasası olduğunu tespit etti. Dışında ve içindeki her bir köşesinde güvenlik kamerası olan villanın üst düzey alarm sistemi de dikkat çekti. Çelik kasalar da çilingir marifeti ile açılırken kasalar boş çıktı. Soruşturmayla ilgili 3 ayrı eve operasyon düzenleyen polis, Agah Karakuş, Levent Solak, Murat Keleş isimli 3 kişiyi gözaltına aldı.Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


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